Córdoba Techpark acoge un encuentro para analizar el nivel de implantación de la IA en empresas cordobesas. - CÓRDOBA TECHPARK

CÓRDOBA 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

Córdoba TechPark ha acogido este jueves unas jornadas, organizadas junto a la Cátedra Atmira OpenAI & Big Data de la Universidad de Córdoba (UCO), que han reunido, por segundo año consecutivo, a destacadas empresas y profesionales de diversos sectores productivos, así como a especialistas en inteligencia artificial (IA), para analizar y abordar el impacto transformador de estas nuevas tecnologías en los sectores estratégicos de la provincia.

Según ha informado Córdoba TechPark en una nota, en la inauguración de la segunda edición de las jornadas 'Revolución IA: Inteligencia Artificial como Activo Transformador' han participado el presidente de Córdoba TechPark, Juan Antonio Caballero; la directora general de Personas, Cultura y Desarrollo Organizacional en Atmira, Irene Ortín; el consejero delegado de Corporación Empresarial y Empresas Participativas de la UCO, Rafael Gómez, y el director general de Fomento del Emprendimiento y Formación Continua de la Junta de Andalucía, Francisco Javier González.

A lo largo de las jornadas se ha podido conocer el impacto de la IA en diferentes sectores productivos, desde la salud, al turismo o al sector de la defensa. Entre las empresas que han participado, aportando su visión y experiencia en la adopción e incorporación de la IA, destacan Cobiomic, Suitelec, GestHispania y E&M Group. En el ámbito público, han participado Emproacsa, Turismo y Deporte de Andalucía, y a nivel asociativo la Confederación de Empresarios de Córdoba (CECO).

Según los expertos, la situación actual revela una adopción desigual de la IA entre sectores económicos. Según datos del INE, recogidos por el presidente de la Comisión de IA de CECO, Manuel Reina, sectores como la industria y la construcción tienen significativamente menor índice de adopción de la IA en sus procesos. Concretamente, un 12 y un 9%, respectivamente, en empresas andaluzas de más de diez trabajadores. Esto contrasta con el 21% de adopción de estas nuevas herramientas tecnológicas en empresas del sector servicios.

A esta desigualdad, hay que añadir que hay grandes empresas que ya tienen incorporada la IA en sus procesos, mientras que muchas micropymes luchan por subirse al carro de la digitalización más básica. Entre los grandes retos señalados por los expertos para la adopción de la IA en las empresas se encuentran la falta de gobernanza de los datos en las empresas o disponer de datos que no están alineados con las necesidades reales de la compañía.

En las jornadas se ha concluido que la IA ha dejado de ser una tecnología emergente para convertirse en un activo clave en la transformación de las empresas, de los modelos productivos y, en definitiva, de la economía en su conjunto. Su impacto es transversal y afecta por igual a sectores tradicionales y a actividades altamente tecnológicas, abriendo nuevas oportunidades, pero también planteando retos que debemos abordar con rigor.