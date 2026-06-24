Córdoba se vuelca con la Obra Social de San Juan de Dios en una nueva edición de su Cena Solidaria

Archivo - Imagen promocional de la VIII Cena Solidaria 'Hermano Bonifacio'. - HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE CÓRDOBA - Archivo

CÓRDOBA 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

Córdoba ha vuelto a arropar la labor solidaria de la Obra Social 'Hermano Bonifacio' en la 8ª edición de la Cena Solidaria que lleva el mismo nombre y que ha reunido a cerca de 750 personas en el Real Círculo de la Amistad. El objetivo de esta iniciativa es dar visibilidad a la labor social de la Orden en Córdoba y sumar esfuerzos para los diferentes programas que el Hospital San Juan de Dios desarrolla en este ámbito.

Según ha indicado la institución hospitalaria en una nota, en esta edición, el foco se ha situado en mostrar la atención integral que desarrolla la obra social a lo largo de todo el año a través de programas como el de 'Garantía Alimentaria', 'Boutique Solidaria', 'Acompañando a los mayores' o 'Los menores, los primeros', entre otros. Una atención que permite dar respuesta de forma integral a necesidades básicas como la alimentación, la ropa o el acompañamiento domiciliario.

Durante el acto institucional, que ha sido presentado por la jefa de contenidos de Radio Córdoba, María José Martínez, se ha hecho entrega de un reconocimiento especial al Córdoba CF por su compromiso social y solidario.

En este sentido, el CEO del Córdoba CF, Antonio Fernández Monterrubio, ha agradecido a la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios este reconocimiento y ha explicado "que la responsabilidad social corporativa forma parte esencial del crecimiento del club, subrayando que el Córdoba CF quiere poner su escudo al servicio de Córdoba y estar siempre a disposición de causas nobles como la Obra Social del Hermano Bonifacio."

Por su parte, el director gerente del Hospital San Juan de Dios de Córdoba, Horacio Pijuán, ha puesto de relieve que "esta cena no es solo un evento", sino "el reflejo de una ciudad que responde y que entiende la solidaridad como una tarea constante. Hoy ponemos el foco en la labor integral que realizamos desde nuestra Obra Social 'Hermano Bonifacio', que a lo largo del último año ha permitido acompañar a miles de familias en situación de vulnerabilidad, gracias a una red de apoyo formada por voluntarios, bienhechores, empresas e instituciones".

El Superior del centro de la Orden Hospitalaria, Isidoro Santiago, ha sido el encargado de cerrar el acto con un discurso institucional en el que, además de agradecer la asistencia de las personas presentes, ha subraydo que la acción social del hospital en Córdoba mantiene la esencia y el legado del Hermano Bonifacio, y "se va adaptando a las necesidades de los colectivos más vulnerables, con la creación de nuevos programas o la ampliación a nuevos ámbitos como puede ser el de la atención domiciliaria".

"IMPLICACIÓN CONSTANTE"

Tanto Isidoro Santiago como Horacio Pijuán han puesto en valor el carácter colectivo de esta iniciativa y la importancia de seguir sumando esfuerzos para estar al lado de quienes más lo necesitan, subrayando que "la respuesta a la vulnerabilidad requiere una implicación constante de toda la sociedad".

La 8ª Cena Solidaria 'Hermano Bonifacio' ha contado con una nutrida representación institucional entre la que se encuentra el presidente del Parlamento de Andalucía, Jesús Aguirre; el delegado territorial de Gobierno de la Junta de Andalucía en Córdoba, Adolfo Molina; la teniente de alcalde delegada de Servicios Sociales y Mayores, Eva Contador, o el obispo de la Diócesis de Córdoba, Jesús Fernández.

También han asistido el presidente de la Audiencia Provincial de Córdoba, Miguel Ángel Pareja, y el subdelegado de Defensa en Córdoba, el coronel José María Ortega, así como el rector de la Universidad de Córdoba, Manuel Torralbo, o el jefe de la Comandancia de la Guardia Civil en Córdoba, Ramón María Clemente, y numerosos representantes del tejido empresarial, social y cultural de la ciudad.

Igualmente, han participado en el evento numerosos representantes del tejido empresarial y agrario, encabezado por la Confederación de Empresarios de Córdoba (CECO) y Asaja e importantes empresas con implantación en la provincia; colegios profesionales, centros del ámbito sanitario público y privado; compañías aseguradoras; entidades sociales, hermandades y del sector cultural; entidades financieras y medios de comunicación.

LA OBRA SOCIAL 'HERMANO BONIFACIO' EN 2025

Durante 2025, la Obra Social 'Hermano Bonifacio' atendió a casi 7.000 personas, entre ellas 560 menores, gracias al esfuerzo conjunto de profesionales, voluntarios, empresas e instituciones. Esta labor se materializó en la entrega de 160.200 kilos de alimentos y más de 14.150 prendas de ropa y calzado.

Este impacto es posible gracias a una red solidaria formada por 170 socios colaboradores (bienhechores), 47 empresas amigas y 18 voluntarios, cuyo compromiso sostenido permite que la Obra Social continúe creciendo y adaptándose a una realidad social cambiante. Asimismo, cabe destacar el apoyo de entidades públicas como el Ayuntamiento de Córdoba, la Diputación de Córdoba, y la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, a través de la asignación tributaria del 0,7% del IRPF.