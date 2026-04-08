Correos recuerda que tiene un verificador de email para evitar fraudes por suplantación de la marca de la compañía. - CORREOS

SEVILLA 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

Correos alerta a los andaluces sobre el aumento de intentos de phishing, una técnica mediante la cual los ciberdelincuentes envían correos electrónicos que imitan a los de la compañía con el objetivo de obtener datos personales o bancarios. Estos mensajes suelen hacer referencia a pagos, tasas e incidencias en entregas.

Para ayudar a identificar comunicaciones falsas, Correos pone a disposición de la ciudadanía el verificador de email. Esta herramienta permite comprobar si un correo ha sido realmente enviado por Correos introduciendo la dirección y el código alfanumérico que figura al final del email. Si el sistema no devuelve un "OK", podría tratarse de un intento de phishing.

El phishing utiliza correos electrónicos que reproducen el diseño corporativo de Correos para parecer legítimos. Al recibir un email mientras se espera un paquete es más fácil caer en el engaño, ya que estos mensajes suelen solicitar datos personales o dirigir a páginas web falsas, ha señalado la empresa en una nota.

El auge del comercio electrónico en Andalucía incrementa la probabilidad de recibir notificaciones falsas relacionadas con envíos. Para evitar el fraude, Correos recomienda tener en cuenta que "nunca" solicita datos personales, bancarios o información confidencial por correo electrónico; "todas" sus comunicaciones se envían desde correos@correos.com; y sus correos de envíos y paquetería incluyen el código seguro.