Covap lanza una gama de platos preparados de carne de vacuno y cerdo ibérico de bellota de Dehesa de Los Pedroches

Plato preparado cárnico de la nueva gama de 'Cocina Maestra' de Covap. - COVAP

CÓRDOBA 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Cooperativa Ganadera del Valle de los Pedroches, Covap, ha ampliado su propuesta de soluciones cárnicas con el lanzamiento de 'Cocina Maestra', su nueva gama de platos preparados elaborados con carne de vacuno y cerdo ibérico de bellota de la Dehesa de Los Pedroches.

Según ha valorado la cooperativa en una nota de prensa, esta gama de 'Cocina Maestra' de Covap "destaca por la combinación de carnes seleccionadas de vacuno y cerdo ibérico de bellota con ingredientes naturales y frescos bajo el concepto 'clean label', es decir, una pequeña lista de ingredientes comprensibles".

Además, estos platos están cocinados con aceite de oliva virgen extra y están presentados en un formato de 300 gramos. El producto tiene una vida útil de 90 días, debe conservarse refrigerado entre cero y cuatro grados y se prepara en "tan solo tres minutos en el microondas o en el fuego".

La nueva gama se estrena con dos propuestas "inspiradas en la gastronomía clásica". Por un lado, el ragout de vacuno en salsa de Borgoña, que, partiendo de una elaboración tradicional, "combina la calidad superior de la carne de vacuno del Valle de Los Pedroches con la clásica y refinada salsa de Borgoña ('Bourguignon')".

La segunda de las recetas está elaborada a partir de carne de cerdo ibérico de bellota y "una deliciosa salsa de champiñón que deja apreciar todo el sabor de la carne", según reivindican desde Covap.

La cooperativa sostiene que "el principal valor diferencial de estos platos es el origen de las carnes escogidas para su elaboración, procedentes de animales criados en libertad en la Dehesa de Los Pedroches, un ecosistema único" donde Covap "desarrolla una producción de ganadería extensiva basada en la sostenibilidad, el bienestar animal y el respeto por el entorno natural".

El cerdo ibérico de bellota utilizado en estas recetas "se alimenta exclusivamente de bellotas y hierbas, lo que aporta un perfil nutricional caracterizado por su contenido en ácido oleico, asociado a beneficios para la salud cardiovascular", según han subrayado también desde Covap, desde donde explican que se trata de "un tipo de carne limitado y muy demandado, ligado al ciclo natural de la montanera en la dehesa, lo que convierte su consumo en una oportunidad gastronómica especialmente valorada".

En el caso del vacuno se alimentan de pastos y forrajes y cereales, ofreciendo una carne "más magra y rica en ácidos grasos omega-3 y antioxidantes". Además, el corte elegido para la elaboración de este plato es "rico en proteína y colágeno".

Covap posee "un círculo cerrado de producción que abarca todos los eslabones de la cadena agroalimentaria --agricultura, alimentación animal, ganadería, industria y comercialización--, lo que permite controlar todo el proceso y garantizar la máxima trazabilidad así como alimentos seguros y de calidad superior", valoran desde la cooperativa andaluza.

Desde Covap también apuntan que la entrada de 'Cocina Maestra' en el segmento platos preparados cárnicos refrigerados "responde a una tendencia al alza de este sector en España, impulsado por cambios en los hábitos de consumo con soluciones que combinan rapidez y calidad, según el Informe de Consumo Alimentario 2024 del Ministerio de Agricultura".

Además, la cooperativa ha destacado que el sector cárnico español alcanzó el pasado año "una facturación histórica de 22.593 millones de euros y, como subraya el Estudio sobre la percepción social y económica del sector ganadero-cárnico de Sigma Dos en 2025, más de la mitad de la población consume carne entre dos y tres veces por semana, y sólo el 1,5% afirma no consumir carne nunca".