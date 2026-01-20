Criminalística de la Guardia Civil identifica a 25 víctimas del siniestro en Adamuz y denuncian por 45 desaparecidos

Llegada de un coche fúnebre al Instituto de Medicina Legal y Ciencias. A 19 de enero de 2026, en Córdoba (Andalucía, España). - Rocío Ruz - Europa Press

El Servicio de Criminalística de la Guardia Civil ha identificado ya a 25 víctimas del accidente ferroviario de Adamuz. Junto a ello, el Instituto de Medicina Legal (IML) de Córdoba ha recibido en la tarde de este martes los cuerpos de otras cuatro personas fallecidas en el siniestro, con lo que ya son un total de 42 los cadáveres recuperados.

Por otra parte, la cifra de denuncias de desapariciones ha aumentado en dos y, hasta el momento, son 45 las denuncias presentadas en las comandancias de Madrid, Málaga, Córdoba, Sevilla y Huelva.

Así se recoge en la estadística del Centro Integrado de Datos (CID) constituido para hacer frente a esta emergencia conforme a lo que establece el Real Decreto 32/2009, por el que se aprueba el Protocolo nacional de Actuación Médico-forense y de Policía Científica en sucesos con múltiples víctimas, que se puso en marcha el domingo a las 22,00 horas.

Según ha informado el Centro Integrado de Datos, durante la tarde de este martes, los equipos forenses han realizado las autopsias correspondientes a los últimos cuatro fallecidos hallados. Desde el domingo y hasta hoy a las 20,00 horas se han realizado un total de 42 levantamientos de cadáveres de fallecidos en el accidente ferroviario. A todos ellos se les ha practicado ya la autopsia.

El total de personas identificadas por el Servicio de Criminalística de la Guardia Civil asciende a 25. Todas ellas han sido identificadas a través de las huellas dactilares. Del total de fallecidos trasladados al Instituto de Medicina Legal, 27 se encontraban en el tren Alvia que hacía la ruta entre Madrid y Huelva; seis se encontraban en las vías del Alvia, mientras que otras seis lo hacían en el interior del Iryo que iba hacia Madrid desde Málaga. Tres cuerpos se encontraban entre ambos trenes.

Una vez identificados los cuerpos, las familias son informadas y a partir de ese momento, deben contactar con una funeraria para que ésta realice los trámites necesarios con el Registro Civil de Montoro y reciban la licencia de enterramiento.

ACLARACIÓN SOBRE FALLECIDOS

Desde el CID han apuntado que tan sólo pueden "informar de los fallecidos que han sido trasladados al Instituto de Medicina Legal y no de las personas fallecidas que pudiera haber en la zona del siniestro, puesto que no hay constancia de cuántas son".

"El CID es un órgano técnico que está integrado por una Oficina Forense y una Oficina de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, con agentes especializados de la Guardia Civil del Servicio de Criminalística, y tiene como función principal reunir y supervisar los diferentes informes de identificación que se realicen por las distintas instituciones", han agregado.

Para la realización de las autopsias se han desplazado hasta Córdoba médicos forenses y técnicos forenses de Jaén, Granada, Sevilla y Málaga. Junto con los médicos forenses de Córdoba, han trabajado desde la madrugada del domingo 27 forenses, tanto en levantamientos como en la realización de autopsias.

Por parte de la Guardia Civil, se han desplazado desde su órgano central 32 miembros del servicio de criminalística expertos en identificación lofoscópica y genética.

La Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia plaza número 2 de Montoro es el órgano judicial encargado de la investigación del accidente de Adamuz, "que será reforzado de forma inminente", según indica la Presidencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), con un juez de refuerzo, un Letrado de la Administración de Justicia y dos funcionarios, "sin perjuicio de futuros refuerzos".