Las Cruces de Córdoba tendrán "un amplio despliegue policial" contra el botellón y se controlará la venta de alcohol

Celebración de la Junta Local de Seguridad con motivo del Mayo Festivo de Córdoba. - AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA

CÓRDOBA 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Córdoba, José María Bellido, y la subdelegada del Gobierno de España en la provincia, Ana López, han copresidido este martes la Junta Local de Seguridad con motivo del Mayo Festivo, con las fiestas iniciales, como las Cruces y los Patios, destacando que en la primera cita habrá "un amplio despliegue policial" contra el botellón y se controlará la venta de alcohol de cara a impedir el acceso a los menores.

En declaraciones a los periodistas, el regidor ha explicado que el dispositivo de Cruces sigue "las mismas pautas del año pasado, perfeccionando algunos de los aspectos", remarcando que "el objetivo es asegurar que siguen siendo una fiesta tradicional para disfrutar en convivencia, que se cumple con estándares que implican que hay una calidad en el desarrollo, que se elimina prácticamente al completo el botellón en la fiesta en el casco histórico y garantizar la calidad de vida y el descanso de los vecinos y también su seguridad con los aforos y las vías de evacuación".

Ante ello, el plan va a tener 390 agentes de Policía Local en turno extraordinario, junto a otros más de 50 por día, que están en su turno ordinario. Por parte de Policía Nacional, para las Cruces se prevén 261 efectivos; para los patios, 623, y para la Romería de Linares, 30 efectivos. Y por la Guardia Civil habrá alrededor de cien efectivos de seguridad ciudadana y 75 de la Unidad de Tráfico cada día, a la vez que se van a hacer más de 300 controles de alcohol y drogas y habrá seguridad también en las barriadas periféricas, ha indicado la subdelegada.

Entre las principales líneas, ha añadido el alcalde, "asegurar las vías de evacuación y los aforos en las zonas de cruces donde habitualmente se ha detectado que había más concentración de personas y también más quejas de vecinos, como Santa Marina-Conde de Priego, El Bailío y zona centro", a lo que "se añade una nueva zona, como es el Vial Norte, donde se instalan algunas de las cruces que estaban en otras ubicaciones", por lo que "hay un refuerzo de control de seguridad", ha declarado Bellido.

Según ha expuesto el regidor, "además de esa parte de seguridad y aforos, se lucha contra el botellón directamente", de manera que "no se va a dejar que se haga botellón en las Cruces", para lo cual "va a haber un amplio despliegue policial, que evidentemente no es infalible, pero va a estar muy difícil que se pueda hacer botellón en el entorno de las cruces, igual que sucedió el año pasado", con "un dispositivo de similares características".

También, van a "velar por la seguridad ciudadana, en colaboración con el resto de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado", al tiempo que "se va a hacer este año especial hincapié en la venta de alcohol a menores", con "un importante esfuerzo de control en algunas tiendas que pueda haber comercio a determinadas horas de botellas de alcohol a menores", algo que "se va a intentar evitar que se produzca", ha afirmado el primer edil.

Con ello, cree que "se puede garantizar un desarrollo de las cruces que respete la fiesta, que se pueda seguir disfrutándola como históricamente y que no se convierta en algo en lo que hasta el año pasado iba derivando, que era una fiesta casi de macrobotellón en muchas zonas de la ciudad, que además generaba problemas de limpieza, de ruido y de convivencia".

En la misma línea, la subdelegada espera "unas fiestas en convivencia y tranquilidad para todo el mundo", al tiempo que ha insistido en que "se va a colaborar en el control de la venta de alcohol a menores, que llevará la Policía Local", con el apoyo de la Policía Nacional, Policía Adscrita y Guardia Civil.

HORAS EXTRA

En cuanto al acuerdo con la Policía Local por las horas extraordinarias, el regidor ha valorado la disposición de los sindicatos y ha comentado que el Ayuntamiento estaba "al día de los compromisos" como en cruces y la feria de 2025, aunque "queda por pagar desde la Media Maratón y la Magna en adelante y las horas extraordinarias que quedaban de enero y febrero, que se ha debido a que estamos con un cambio del programa informático y cambio del año presupuestario", por lo que "se ha acumulado un leve retraso".

Por tanto, ha aseverado que "era más una cuestión de confianza, en decirles que efectivamente en mayo nos vamos a poner al día hasta antes de Semana Santa y que entre junio, julio y agosto se irá liquidando la Semana Santa y todos los eventos hasta llegar a agosto".

En palabras del alcalde, "no había un problema real de atrasos, sino problemas informáticos y de carga de trabajo, porque también hay que entender que la nómina de cada policía es distinta, no es una nómina única", de manera que "hay que casar qué trabajo ha hecho cada policía para ver la remuneración y eso tiene un trabajo importante que hay que ir haciendo".