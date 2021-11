Cs denuncia que Sánchez deja "tirados" a 25.000 jóvenes granadinos por marginarlos del Plan de Recuperación

GRANADA, 1 Nov. (EUROPA PRESS) -

El coordinador provincial de Ciudadanos (Cs) en Granada y director general de Administración Local en la Junta de Andalucía, Joaquín López-Sidro, ha denunciado este lunes que el Ministerio de Trabajo y Economía Social haya otorgado subvenciones directas para la contratación de jóvenes a comunidades como el País Vasco en detrimento de otras regiones como Andalucía, con ocho veces más desempleados en la franja de edad que va de 16 a 34 años.

"El Ejecutivo de Sánchez vuelve a dejar tirados a los jóvenes granadinos, que sufren la lacra del desempleo con mayor intensidad que las otras regiones a las que premia el PSOE, casualmente las gobernadas por los socialistas y sus socios nacionalistas", ha criticado López-Sidro, tras cifrar en 25.675 los granadinos jóvenes a los que Moncloa ha "dado la espalda", según una nota de este partido.

"14.714 granadinas y 10.964 granadinos desempleados castigados por el mero hecho de pertenecer a una Comunidad gobernada por Cs y PP", ha apuntado el coordinador provincial de Cs.

López-Sidro ha enfatizado la "gravedad de este asunto" por el cual Andalucía se ha quedado fuera de la distribución adicional del dinero que envía Bruselas a España a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia para salir de la crisis generada por la pandemia.

"La consejera naranja de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo, Rocío Blanco, ya ha solicitado a la ministra la convocatoria urgente y extraordinaria de la Conferencia Sectorial de Empleo y Asuntos Laborales para que aclare por qué nuestros jóvenes quedan al margen de los 9 millones de fondos europeos para empleo juvenil", ha indicado el también director general de Administración Local.

En esta línea, el portavoz provincial del partido liberal ha señalado que ésta es "una afrenta más" del Gobierno de Sánchez a la provincia de Granada, que "intensifica aún más si cabe el insulto a los granadinos en forma de Presupuestos Generales del Estado".

"Seguimos sin tener una explicación por parte de los representantes socialistas en el Congreso de los Diputados por Granada o por parte del alcalde de la capital, Paco Cuenca, sobre estas vergonzosas cuentas para nuestra tierra, que no recogen ninguna inversión de calado", ha criticado, para preguntarse: ¿Por qué razón no han defendido los intereses de los granadinos y cómo es posible que no hayan conseguido inversión alguna para la provincia?".

Por todo ello, López-Sidro ha pedido a Sánchez que tome ejemplo de las "continuas iniciativas para el fomento del empleo que impulsa Ciudadanos tanto desde la Consejería naranja como desde su Delegación Territorial en Granada", ha concluido.