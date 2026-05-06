CSIF insta a los partidos medidas para garantizar una justicia eficaz y digna en Andalucía en la próxima legislatura. - CSIF

SEVILLA 6 May. (EUROPA PRESS) -

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) en Andalucía, sindicato mayoritario en la Administración de Justicia, ha instado a los partidos que concurren a las elecciones autonómicas del próximo 17 de mayo a presentar propuestas para "garantizar una justicia eficaz y digna en la próxima legislatura".

Según ha informado CSIF en una nota, el sindicato ha considerado "absolutamente imprescindible" situar en el centro del debate "la necesidad de reforzar los servicios públicos en Andalucía". Además, ha exigido a las formaciones políticas "un compromiso firme para poder mejorar la situación de la Administración de Justicia, las condiciones de sus profesionales y, por ende, el servicio esencial que se brinda a la ciudadanía".

En este sentido, CSIF ha apuntado a la necesidad de reforzar las plantillas de los Cuerpos Generales para acabar con el déficit estructural de personal en los órganos judiciales, que se ha visto agravado con la implantación de los Tribunales de Instancia. Asimismo, el presidente del sector de Justicia de CSIF Andalucía, Diego Díaz, ha advertido de que "uno de los problemas más acuciantes actualmente es el colapso tecnológico en los órganos judiciales andaluces".

Para CSIF, el sistema @driano es un obstáculo estructural para el funcionamiento de la justicia en Andalucía. Lejos de cumplir su objetivo de modernización, las incidencias casi diarias provocan la "paralización del trabajo en los juzgados y generan retrasos, inseguridad jurídica y un perjuicio directo a la ciudadanía". Por ello, el dirigente sindical ha planteado como prioritario que "gobierne quien gobierne, el futuro Ejecutivo andaluz realice una revisión integral del sistema @driano, garantizando su funcionalidad y estabilidad", ya que esta situación no es puntual, sino un problema crónico que se ignora por parte de la Administración.

De igual manera, CSIF ha apuntado a la necesidad de reforzar las plantillas de los Cuerpos Generales para acabar con el déficit estructural de personal en los órganos judiciales, que se ha visto agravado con la implantación de los Tribunales de Instancia. Por otro lado, CSIF ha considerado "inaplazable" la apertura de un proceso real de negociación con las organizaciones sindicales para el desarrollo del teletrabajo y la aplicación de criterios objetivos en la cobertura de plazas por personal interino.

Por todo ello, CSIF ha pedido un compromiso firme con la calidad del servicio público de justicia, una cuestión que irremediablemente pasa también por ofrecer unas condiciones dignas a su personal para que no realice su trabajo diario con la sobrecarga y las deficiencias técnicas que sufren en la actualidad.

Por último, Díaz ha señalado que "la justicia en Andalucía requiere de personal suficiente, medios adecuados y una organización eficaz, y no parches puntuales que no afronten de lleno la reforma que es necesaria desde hace años". Además, ha hecho un llamamiento a los partidos políticos para que sitúen esta cuestión como una "prioridad en la agenda política".