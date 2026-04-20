CSIF-Jaén exige medidas para acabar con la "nefasta" situación de los docentes dedicados a la atención a la diversidad

Archivo - Un aula de un colegio. - EUROPA PRESS - Archivo

JAÉN 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

CSIF en Jaén ha criticado la "nefasta situación" en la que se encuentran los docentes dedicados a la atención a la diversidad en los centros educativos de la provincia y ha exigido a la Junta de Andalucía medidas para evitar que se siga produciendo.

Tras una reunión con el colectivo de maestros y maestras de Audición y Lenguaje, el sindicato ha explicado que ya había trasladado a la administración la necesidad de abordar de manera inmediata este panorama.

Una situación "precaria y deteriorada", que no sólo afecta a Audición y Lenguaje (AL), sino también a los equipos de orientación educativa (EOE) y del profesorado especialista en Pedagogía Terapéutica (PT), según ha informado este lunes en una nota.

Según datos ofrecidos por el colectivo de Audición y Lenguaje, el 56,6 por ciento de los docentes "atiende a más de 30 alumnos y alumnas semanalmente y el 27,9 por ciento a más de 40".

Además, el 47,9 por ciento de éstos itinera por varios centros educativos. "Si esto ya es un problema en sí, peor es no saberlo previamente, ya que no se les informa con carácter previo a la ocupación del puesto", han indicado desde CSIF Educación en Jaén.

La central sindical ha lamentado que "esta situación compromete el derecho del alumnado a una educación inclusiva y deteriora enormemente las condiciones laborales y salud profesional de los maestros y maestras de Audición y Lenguaje".

Como ejemplo, ha apuntado que en el municipio de Martos, una maestra de Audición y Lenguaje atiende semanalmente a 56 alumnos y alumnas de tres centros educativos distintos. De este modo, "lo que le corresponde a cada uno de ellos un total de 21 minutos a la semana", en lo que ha calificado de una "atención completamente insuficiente".

En cuanto a las plantillas, ha puesto de manifiesto el crecimiento desigual entre el alumnado de NEAE (necesidades específicas de atención educativa) y los recursos humanos disponibles.

Hay una "insuficiencia manifiesta" de profesionales: Si el alumnado con estas necesidades se ha incrementado en la comunidad andaluza en un 26,08 por ciento desde el curso 2019-2020 al 2024-2025, el profesorado especialista en Orientación Educativa ha crecido un 7,75 por ciento; el de Pedagogía Terapéutica, un 11,83 por ciento y el de Audición y Lenguaje, un 22,42 por ciento.

Este crecimiento desigual "se traduce en sobrecarga y frustración para los profesionales y en pérdida de calidad en la intervención". Además, según ha añadido esta atención claramente limitada por falta de recursos humanos "conlleva la privatización de servicios públicos y derivar a centros privados a aproximadamente 400 alumnos y alumnas con un coste extra que supera los 200 euros por alumno".

Así las cosas, CSIF-Jaén ha exigido "la dotación real de los profesionales que se necesiten y se adecuen a las necesidades del alumnado" y "la reducción de ratios para garantizar una intervención educativa eficaz".

Junto a ello, ha demandado "la disminución de la itinerancia y de los puestos compartidos y el reconocimiento del impacto de la sobrecarga laboral en la calidad educativa y en la salud laboral".