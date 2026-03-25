CSIF pide la defensa de los servicios públicos a los partidos que concurran a las elecciones autonómicas el 17 de mayo. - CSIF

SEVILLA 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

CSIF ha pedido la defensa de los servicios públicos a todos los partidos que concurran a la convocatoria de elecciones autonómicas el próximo 17 de mayo. "Entendemos como primordial la necesidad de blindar servicios esenciales como la sanidad, la educación, la justicia, la dependencia y tantos otros que se prestan a la ciudadanía".

En declaraciones a Europa Press, a juicio de CSIF, quienes aspiran a representar a la ciudadanía "deberían adquirir un compromiso claro con los andaluces en este sentido". Además, el sindicato ha reclamado políticas que beneficien a las familias así como más empleo y más estable, recuperación de poder adquisitivo, políticas de igualdad y conciliación, acceso a la vivienda, etc.

Por último, CSIF ha asegurado que pedirán cuentas al Gobierno que resulte de esas elecciones respecto a lo que prometan en campaña. "Siempre pedimos hechos, no nos bastan las palabras". Además, "pediremos diálogo y predisposición a la negociación ya que los representantes de los trabajadores tenemos un papel esencial en nuestra sociedad".