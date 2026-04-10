CSIF-A reclama a la Junta una apuesta "constante y real" por la Atención Primaria en Andalucía

Archivo - Personal sanitario durante una concentración para exigir la aprobación de un nuevo Estatuto Marco, frente al Ministerio de Sanidad, a 1 de octubre de 2025, en Madrid (España). - Diego Radamés - Europa Press - Archivo

SEVILLA 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) en Andalucía ha puesto sobre la mesa la compleja situación por la que pasa la Atención Primaria en la comunidad. Con motivo del Día Internacional de la Atención Primaria, que tiene lugar este próximo domingo 12 de abril, el sindicato ha señalado que este nivel asistencial, principalmente en las zonas alejadas de los grandes núcleos urbanos y en zonas densamente pobladas, precisan de "mayor inversión, aumento de personal, agendas limitadas para garantizar tiempo de calidad y acceso a las pruebas diagnósticas".

Según ha explicado CSIF-A en una nota, un ejemplo claro de la complejidad de la asistencia en Andalucía está en las llamadas Zonas de Difícil Cobertura, que, a su juicio, "no terminan de estar suficientemente dotadas de personal y medios".

De este modo, el sindicato ha reclamado la "actualización inmediata del mapa de estas zonas, así como la implantación urgente de medidas económicas y laborales para atraer y fidelizar a las y los profesionales, de modo que opten por trabajar en estos centros de salud y consultorios y se pueda conseguir que la Atención Primaria vertebre el sistema y una justa equidad en cuanto a recursos y asistencia sanitaria para toda la ciudadanía andaluza".

Igualmente, el sindicato ha explicado que existen zonas de concentración y crecimiento poblacional en las que los profesionales están saturados por la falta de personal, con cupos que necesitan desdoblarse.

Estas zonas precisan, por ejemplo, de una gestión más transparente de las tarjetas profesionales, que a día de hoy no cuentan en el sistema; asimismo, sus puntos de Urgencias están totalmente infradimensionados en lo que a personal se refiere.

Por otro lado, CSIF ha dejado claro que la actual red de 411 centros de salud y 1.513 consultorios andaluces no puede quedarse ahí ante el aumento de las necesidades poblacionales, por lo que urge a la Junta de Andalucía a finalizar aquellos centros ya en marcha y a arrancar las obras en otros tantos prometidos o incluso ya con la primera piedra simbólicamente colocada, pero sin comenzar la construcción real.

En este sentido, el sindicato ha señalado que es imprescindible avanzar en trabajos pendientes como los Hospitales de Alta Resolución de Aracena (Huelva), Lucena (Córdoba), Órgiva (Granada) o El Palo (Málaga), así como en las necesarias reformas de los centros de salud de Cazorla (Jaén), Aracena (Huelva), Albolote (Granada), Iznájar (Córdoba), Rota y La Bajadilla (Cádiz) y Gamarra o El Rincón de la Victoria (Málaga).

Asimismo, CSIF-A ha valorado los recientes avances dados por la Administración andaluza, tras años de estancamiento, en lo que al cumplimiento del Pacto por la Atención Primaria firmado en 2023 se refiere; sin embargo, ha recordado que "falta camino por andar hasta completar todo lo firmado y estaremos vigilantes para que ese acuerdo se desarrolle al 100 %, ya que es crucial para la mejora de nuestra Atención Primaria".

Finalmente, la Central Sindical ha subrayado que "dicho acuerdo es un punto de partida, pero es absolutamente necesario seguir revisando periódicamente las necesidades reales de la Atención Primaria, así como llevar a cabo las mejoras y cambios necesarios en la misma ante el constante incremento de la demanda asistencial existente en nuestros días".