CSIF reclama la reparación de las cámaras exteriores de vigilancia del centro de salud Gran Capitán de Granada

Archivo - Imagen de archivo del centro de salud Gran Capitán de Granada capital. - JUNTA - Archivo

GRANADA 30 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) en Granada ha reclamado este lunes a la Delegación Territorial de Salud la reparación de la vigilancia exterior del centro de salud Gran Capitán de la capital.

Según confirman delegados sindicales de CSIF en un comunicado, las cámaras habilitadas como medida de seguridad preventiva "presentan una grave deficiencia y no permiten una visualización clara durante la noche, turno en el que este centro presta servicios como punto de Urgencias".

El sindicato indica que, dado que la finalidad de su instalación es garantizar la seguridad de los profesionales y usuarios del centro, "resulta inadmisible que el dispositivo no cumpla con los requisitos mínimos de operatividad". Por ello, solicita su inmediata revisión y sustitución por un equipo que garantice una correcta funcionalidad en el exterior del centro, una zona que requiere vigilancia continua, especialmente en horario nocturno.

De igual modo, los delegados sindicales han criticado la ineficacia de los pulsadores de pánico instalados en este centro "que en una situación real de emergencia no han resultado operativos ni han proporcionado la respuesta inmediata que se presupone para este tipo de dispositivos".

Además, indican que la ausencia de un vigilante de seguridad en horario nocturno incrementa de forma "inaceptable" el riesgo para los profesionales y reclaman que se cumpla la ley de Prevención de Riesgos Laborales, velando por la integridad de todo el personal del sistema sanitario público.

Por ello, instan a la Administración sanitaria a que se adopten de manera inmediata las medidas necesarias para garantizar la seguridad del personal, incluyendo la presencia de vigilancia física durante el turno de noche.

La responsable de Sanidad de CSIF Granada, Matilde Núñez, ha reivindicado que, además de las medidas preventivas para acabar con la violencia contra los profesionales de la sanidad pública, otras demandas también pasan por reforzar las plantillas en centros de salud y hospitales.

"La falta de personal no es una justificación de las agresiones, pero a nadie se le escapa que contar con más trabajadores supondría una mejora de los servicios que se prestan y ayudaría a rebajar estos episodios", señala Núñez.