CSIF traslada a los partidos políticos cien propuestas de mejora para fortalecer la educación pública andaluza

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SEVILLA 11 May. (EUROPA PRESS) -

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios ha ultimado un documento con cien medidas en materia educativa que trasladará a los grupos políticos que concurren a los próximos comicios autonómicos del 17 de mayo y que contaban con representación en el Parlamento de Andalucía en la extinguida legislatura.

Las propuestas, que pueden consultarse en la web de CSIF Educación Andalucía, tienen como objetivo mejorar la calidad del sistema educativo público andaluz, dignificar la labor docente y avanzar en la mejora de las condiciones laborales del profesorado, tal y como ha señalado el sindicato en una nota de prensa.

La organización sindical ha defendido que la educación pública "debe ser un pilar fundamental para construir una sociedad más democrática, inclusiva e igualitaria", y ha advertido de que los centros afrontan retos que "no pueden esperar en relación a ratios elevadas, pérdida de unidades públicas, exceso de burocracia, necesidades crecientes de atención a la diversidad, problemas de convivencia, plantillas insuficientes y nuevas exigencias derivadas de la digitalización y la inteligencia artificial".

Según ha señalado la presidenta del sector de Educación de CSIF Andalucía, Elena García, "nuestra tierra necesita un compromiso firme y contundente con la educación pública, con medidas estructurales y no con actuaciones coyunturales. Para ello, es imprescindible una financiación suficiente, una planificación rigurosa y una inversión que llegue de verdad a las aulas".

Entre las medidas más relevantes, CSIF ha reclamado una Ley de Financiación que permita alcanzar una inversión educativa del 7% del PIB y exige blindar las unidades de la enseñanza pública para que la bajada de natalidad "no vuelva a utilizarse como excusa para suprimir unidades ni debilitar la red pública".

Asimismo, la central sindical ha apostado por reforzar la escuela rural, los centros ubicados en zonas desfavorecidas y aquellos que presentan especiales dificultades de escolarización.

La Central Sindical también considera prioritaria la reducción de ratios, el incremento de plantillas, la cobertura inmediata de las bajas docentes, la consolidación de cupos de apoyo y desdoble, y la dotación de personal de administración y servicios en todos los centros públicos.

"Sin plantillas suficientes no puede haber calidad educativa, atención personalizada ni un buen clima de convivencia", ha advertido García.

En materia de inclusión y atención a la diversidad, la responsable sindical ha sostenido que "la inclusión no puede ser una simple declaración de intenciones ni recaer únicamente en la buena voluntad del profesorado".

CSIF ha reclamado así más recursos personales y materiales, departamentos de orientación en Infantil y Primaria, un orientador cada 250 alumnos, profesorado de Pedagogía Terapéutica y Audición y Lenguaje con dedicación exclusiva en un único centro, Personal Técnico de Integración Social, monitores, enfermera escolar y fisioterapeutas.

El documento incluye también medidas para la dignificación profesional del profesorado, como la reducción de la jornada lectiva, la recuperación del poder adquisitivo, la homologación salarial al alza, el incremento retributivo de la función tutorial, así como el derecho efectivo a la desconexión digital.

CSIF ha situado además la convivencia escolar y la autoridad docente como uno de los ejes centrales de sus propuestas. La organización ha reclamado un plan integral andaluz de mejora de la convivencia, refuerzo efectivo de la autoridad pública del profesorado, mejora de los protocolos frente a agresiones, seguro de responsabilidad civil específico y una regulación con rango jurídico suficiente del uso de teléfonos móviles y dispositivos personales en los centros educativos.

La Central Sindical ha exigido igualmente una reducción real de la burocracia, la simplificación de informes, procesos de evaluación y la mejora de la plataforma Séneca, una digitalización útil con medios adecuados y una regulación clara de la inteligencia artificial en el ámbito educativo.

En este punto, García ha advertido de que "la digitalización y la inteligencia artificial deben estar al servicio de la enseñanza, no convertirse en una nueva fuente de burocracia ni en una amenaza para el criterio profesional del docente".

En el ámbito de la salud laboral, CSIF ha reclamado un plan integral de prevención de riesgos laborales específico para la enseñanza, un servicio de prevención propio para el personal docente, apoyo psicológico, reconocimiento de enfermedades profesionales vinculadas a la docencia y revisiones médicas periódicas.

También ha pedido centros seguros, accesibles, climatizados y bien dotados, con adecuada inversión en infraestructuras, mantenimiento, equipamientos y servicios complementarios.

Finalmente, CSIF ha incorporado medidas sobre movilidad y vivienda, especialmente para el profesorado que trabaja lejos de su residencia habitual, en zonas rurales, de difícil cobertura o con elevado coste de vida.

Entre ellas, plantea una nueva actualización de dietas y kilometraje, ayudas al alquiler, viviendas de uso docente y reconocimiento económico y administrativo como itinerante para todo aquel docente que comparta centros en el ejercicio de la docencia.

CSIF Educación Andalucía ha solicitado a los grupos políticos que valoren estas 100 medidas y las incorporen a su futura acción parlamentaria, a sus iniciativas legislativas y presupuestarias y a sus propuestas de gobierno en materia educativa.

La organización ha insistido en que la mejora de la educación pública andaluza exige situar al profesorado en el centro de las políticas educativas.

"Sin plantillas suficientes, condiciones laborales dignas, reconocimiento profesional, salud laboral, recursos adecuados y una planificación pública adecuada, no puede haber una educación pública de calidad", ha concluido la presidenta de CSIF Educación Andalucía.