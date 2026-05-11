Montero promete para su "primer año como presidenta" una Estrategia Andaluza de Igualdad con "objetivos evaluables"

La candidata a la Presidencia de la Junta de Andalucía y secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, interviene durante un encuentro sobre igualdad en Sevilla. A 02 de mayo de 2026. (Foto de archivo). - Rocío Ruz - Europa Press

SEVILLA 11 May. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PSOE-A y candidata a la Presidencia de la Junta de Andalucía, María Jesús Montero, ha señalado este lunes su "compromiso" a aprobar, en su "primer año" como jefa del Ejecutivo autonómico si logra ese objetivo tras las elecciones del 17 de mayo, la Estrategia Andaluza de Igualdad 2026-2030 "con objetivos evaluables, indicadores públicos y rendición de cuentas".

Se trata de que la comunidad autónoma andaluza "vuelva a liderar la agenda feminista", según ha indicado el PSOE-A en una nota en la que ha subrayado también el compromiso de María Jesús Montero de crear una Consejería de Igualdad que tenga "competencias transversales".

La candidata socialista ha denunciado que el presidente del PP-A, Juanma Moreno, "aceptó hace ocho años que los derechos de las mujeres de Andalucía fueran moneda de cambio para llegar al Gobierno de la Junta, permitió que la extrema derecha condicionara el lenguaje, los recursos y las prioridades en esta materia y aún lo mantiene".

Así, Montero ha criticado que "la importancia de la lucha contra la violencia de género continúa rebajada" en Andalucía "por la aceptación institucional del término 'violencia intrafamiliar'", y frente a ello ha defendido "la recuperación de la igualdad de género con poder dentro del Gobierno de Andalucía con medidas concretas".

Entre ellas, la líder del PSOE-A ha citado la creación de la Consejería de Igualdad "con competencias transversales", y la aprobación en el primer año de legislatura de la 'Estrategia Andaluza de Igualdad 2026-2030', que "tendrá objetivos evaluables, indicadores públicos y rendición de cuentas".

La candidata socialista se ha comprometido, también, a "impulsar en sus primeros tres meses como presidenta de la Junta el Pacto Andaluz por la Igualdad y contra la Violencia de Género, con financiación autonómica propia y medidas calendarizadas".

Ha anunciado, en esta línea, que "su próximo gobierno eliminará esos dispositivos institucionales que desvirtúan el marco de la violencia de género, empezando por el teléfono de violencia intrafamiliar, y reformará las subvenciones públicas para que no reciban financiación entidades que no respetan los derechos sexuales y reproductivos o que desarrollen prácticas de coacción, presión u hostigamiento sobre mujeres en el libre ejercicio de esos derechos".

María Jesús Montero también ha asegurado que "elaborará una estrategia andaluza contra la violencia digital hacia mujeres y niñas, frente al acoso en redes, la difusión no consentida de imágenes y otras formas de ciberviolencia". "Andalucía tiene que volver a liderar la agenda feminista", ha insistido en proclamar la candidata socialista.