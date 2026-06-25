CTA abre la captación de miembros a cualquier entidad comprometida con la innovación

El Patronato de CTA, celebrado en la sede corporativa de Endesa en Sevilla, aprueba el cese en sus funciones como director general de Elías Atienza y el nombramiento de Leonardo Bueno en su lugar en este cargo. - PEPO HERRERA

SEVILLA 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Patronato de CTA (Corporación Tecnológica de Andalucía), reunido este jueves en la sede corporativa de Endesa en Andalucía, ubicada en Sevilla, ha respaldado el nuevo objetivo de la fundación de ampliar su base de miembros abriendo la captación a cualquier tipo de entidad comprometida con la innovación.

Según ha informado la entidad en una nota, uno de los objetivos del nuevo Plan Estratégico 2026-2029 de CTA es la captación de nuevos miembros de esta fundación, con la apertura del perfil a cualquier tipo de entidad comprometida con la innovación, en lugar de solamente empresas que desarrollen innovación tecnológica como hasta ahora.

"CTA propone formar parte de una comunidad con un propósito compartido en torno a la innovación como motor de desarrollo, competitividad y colaboración público-privada y ofrece a las entidades que se suman la posibilidad de multiplicar su crecimiento y sus resultados gracias a la innovación", ha afirmado el presidente de CTA, Beltrán Pérez.

Al integrarse como miembros en CTA, las empresas y otras entidades encuentran oportunidades de financiación e internacionalización para convertir la I+D en "una ventaja, de conexión con el ecosistema de innovación, de visibilidad y posicionamiento como entidad innovadora y de participación en eventos y dinamización", ha explicado el CTA, añadiendo que la aportación fundacional es deducible del Impuesto de Sociedades.

En el Patronato de CTA, también fueron aprobadas las cuentas del ejercicio 2025 y se presentó la Memoria 2025, una publicación que recoge los principales hitos y actividades de esta fundación durante el ejercicio pasado. El Patronato de CTA ha aprobado el cese de Elías Atienza en sus funciones como director general, puesto en el que ha nombrado en su lugar a Leonardo Bueno, hasta ahora Adjunto a la Dirección General y Director Económico-Financiero y de Personas.

El nuevo director general asume el liderazgo de una nueva etapa de la Fundación, que afronta su nuevo Plan Estratégico 2026-2029, centrado en reforzar el papel de CTA como entidad de colaboración público-privada para, según ha indicado la entidad, "acelerar los procesos de innovación, mejorar la prestación de servicios avanzados de innovación, ampliar la base de miembros y reforzar su actividad internacional, con foco en los proyectos financiados por la Comisión Europea y el Mercado Multilateral".

Leonardo Bueno Navarro se incorporó a CTA en julio de 2009 como Director Económico-Financiero y ha ido asumiendo, a lo largo de los años, mayores responsabilidades. Es licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad de Sevilla, Máster en Dirección Financiera por ESIC, en Alta Dirección de Instituciones Sociales (ADIS) y en Alta Dirección (AD-1) por el Instituto Internacional San Telmo.

Cuenta con más de 25 años de experiencia en fundaciones y empresas privadas en diferentes sectores productivos. Elías Atienza, una trayectoria ligada a la innovación Elías Atienza ha sido director general de CTA durante más de 15 años, cargo al que accedió tras ser director técnico de esta fundación desde su creación en 2005.

A lo largo de estos 20 años, Atienza ha liderado la estrategia de la fundación y ha aportado su visión Atienza es ingeniero superior por la Universidad Politécnica de Madrid y MSc por la Universidad de California (Davis), cuenta además con formación en Alta Dirección por San Telmo.

Con amplia experiencia internacional en I+D+i, ha colaborado con centros de prestigio como INRA, CIAT, CIMMYT e INIA y ha trabajado tanto en el sector privado como en multinacionales, donde llegó a coordinar proyectos internacionales y desarrollar productos con impacto comercial a partir de patentes. También ha ocupado cargos directivos en empresas públicas andaluzas y ha trabajado como consultor independiente en el ámbito medioambiental antes de incorporarse a CTA.