Cuatro de cada diez andaluces esperan una semana o más para tener cita con su médico de cabecera, según Facua

Cuatro de cada diez andaluces tienen que esperar una semana o más para lograr cita con su médico de familia en la sanidad pública, según se recoge en una de las conclusiones de una encuesta realizada por Facua sobre los plazos que tienen que esperar los usuarios para lograr cita con su médico de cabecera en la sanidad pública.

Facua ha indicado en un comunicado que el porcentaje de usuarios que tiene que esperar al menos siete días para obtener la cita médica alcanza el 40,8 por ciento de los encuestados en Andalucía, "seis puntos por encima de la media a nivel nacional, del 34,7 por ciento".

Sólo el 18,4 por ciento de los andaluces que han participado en la encuesta obtuvieron la cita médica para el día siguiente o el mismo día en que la solicitaron, casi seis puntos por debajo de la media a nivel nacional, según explica Facua, que señala que el 61,4 por ciento de usuarios en Andalucía tiene que esperar un plazo de más de tres días, casi nueve puntos por debajo de la media nacional.

Facua Andalucía advierte de que el hecho de que el Servicio Andaluz de Salud (SAS) "no tenga suficientemente dimensionado el número de facultativos para la atención primaria no sólo provoca perjuicios para los usuarios, sino el colapso de los servicios de urgencias". Y es que "al no lograr citas en plazos razonables, muchos pacientes se ven obligados a recurrir a las urgencias de centros de salud y hospitales", ha añadido.

REIVINDICACIONES DE FACUA

Facua Andalucía ha detallado que "la devaluación de la sanidad pública en Andalucía responde a una estrategia política que sólo busca expulsar a los pacientes a la privada, para beneficio de las empresas del sector". La asociación advierte de que lleva "muchos años denunciando esta pérdida en la calidad de la atención sanitaria, que comenzó con los gobiernos socialistas y se está agravando en esta etapa del gobierno de coalición de PP y Ciudadanos, cuya gestión de la sanidad pública está siendo nefasta".

La federación ha reclamado a la Junta "transparencia en su modelo de gestión sanitaria, un correcto dimensionamiento de los servicios, recursos suficientes para atender las necesidades de la población" y que "se abra a una auténtica participación de la sociedad civil organizada en el diseño de las políticas sanitarias para garantizar la calidad que necesita el sistema público de salud".

En la encuesta, realizada entre el 26 de noviembre y el 10 de diciembre, han participado 1.684 andaluces. Para obtener los datos, Facua les pidió que contactasen con su centro de salud o usasen el teléfono, web o 'app' del sistema público de salud de su comunidad autónoma y comprobaran cuál era la fecha más próxima en la que les darían cita con su médico de atención primaria.

Andalucía es, junto a Cataluña, Islas Canarias, Comunidad Valenciana e Islas Baleares, una de las cinco comunidades "donde más de la tercera parte de los encuestados por Facua a nivel nacional ha puesto de manifiesto esperas de una semana o más para obtener la cita médica".