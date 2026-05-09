Cuatro heridos en un accidente de tráfico en Granada capital por una colisión ante las vías del metro

Archivo - Ambulancia del 112. - JUNTA DE ANDALUCIA

GRANADA 9 May. (EUROPA PRESS) -

Cuatro personas han resultado heridas y han sido evacuadas al hospital tras un accidente de tráfico ocurrido en la madrugada del viernes, 8 de mayo, en el Granada capital.

Según ha informado el Servicio de Emergencias 112 Andalucía en una nota, varios testigos indicaron, minutos más tarde de las 5,00 horas, que un turismo había volcado tras colisionar con las vías del metro a la altura de la estación de Villarejo.

El centro coordinador ha activado "de inmediato" al Centro de Emergencias Sanitarias 061, a la Policía Local, a Metro Granada y a los Bomberos, ante la posibilidad de que hubiese personas atrapadas.

Tal y como ha concretado la entidad perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía, los sanitarios confirmaron que, en consecuencia, hasta cuatro personas resultaron heridas.

El servicio adscrito a la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía ha agregado que los afectados, tres hombres de 41, 46 y 56 años y de una mujer de 36, han sido trasladados al hospital Virgen de las Nieves. Por su parte, los bomberos han indicado que no tuvieron que excarcelar a ninguno de ellos.