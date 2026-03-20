Cuatro heridos al salirse de la vía un todoterreno en Santaella (Córdoba)

Hospital De Montilla. - 112

SANTAELLA (CÓRDOBA), 20 (EUROPA PRESS)

Cuatro hombres han resultado heridos en un accidente de tráfico ocurrido este viernes por la tarde en la carretera CO-5300, en Santaella, provincia de Córdoba, después de que un todoterreno se saliera de la vía.

Según ha informado el 112, dependiente de la Agencia de Emergencias de Andalucía y adscrita a la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta, el Teléfono 112 recibió sobre las 18,50 horas un aviso por la salida de vía de un todoterreno a la altura de La Montiela.

La sala coordinadora lo trasladó a los Bomberos de Puente Genil, al Centro de Emergencias Sanitarias 061 y a la Guardia Civil de Tráfico para la atención de los afectados. Aunque en un principio se comunicó la existencia de una persona atrapada, a la llegada de los operativos ya había podido salir por sus propios medios.

En total, han sido cuatro los heridos a causa del accidente, todos hombres con edades comprendidas entre los 20 y 30 años. Han sido evacuados en ambulancia al hospital de Montilla.