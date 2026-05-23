Declarado un incendio en el Cortijo Moyano de Játar (Granada) que ha movilizado a dos helicópteros

Archivo - Helicóptero del Infoca. - A. Pérez - Europa Press - Archivo

JÁTAR (GRANADA), 23 (EUROPA PRESS)

Un incendio ha sido declarado a las 15,00 horas de este sábado, 23 de mayo, en la localidad granadina de Játar, en concreto, en el Cortijo Moyano.

Según ha detallado el Infoca a través de sus redes sociales, consultadas por Europa Press, han sido activados un helicóptero pesado, otro semipesado y dos aviones con carga en tierra.

De igual forma, se ha requerido la presencia de dos grupos de bomberos forestales, dos Brigadas de Refuerzo contra Incendios (Brica), dos técnicos de operaciones y un agente de medioambiente.

En contexto, el incendio declarado en Almadén de la Plata (Sevilla) continúa siendo estabilizado, mientras que el de Canillas del Aceituno (Málaga) ha quedado extinguido, al igual que han quedado controlados los sucedidos en Almería y Minas de Riotinto (Huelva). Asimismo, se ha declarado otro en el paraje La Sierrezuela en Adamuz (Córdoba) a las 13,50 horas de este sábado.