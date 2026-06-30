Declarado un incendio forestal en el paraje Cerro Saro, en Guarromán (Jaén)

Imagen del incendio publicada por el Plan Infoca. - INFOCA

JAÉN 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Plan Infoca trabaja en la extinción de un incendio forestal declarado este martes en el paraje Cerro Saro, en el término municipal de Guarromán (Jaén), hasta donde se han desplazado tres medios aéreos.

En concreto, están interviniendo un helicóptero semipesado y dos aviones anfibios ligeros, según ha informado el dispositivo andaluz a través de la red social X, recogido por Europa Press.

Además, el operativo movilizado en este fuego, declarado en torno a las 16,30 horas, está compuesto por cuatro grupos de bomberos forestales, un técnico de operaciones, un agente medioambiental y una autobomba.