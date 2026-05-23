Declarado un incendio en el paraje La Sierrezuela en Adamuz (Córdoba)

Incendio en Adamuz - INFOCA

SEVILLA 23 May. (EUROPA PRESS) -

Un incendio ha sido declarado este sábado, 23 de mayo, en el paraje La Sierrezuela de la localidad de Adamuz en Córdoba, concretamente sobre las 13,50 horas.

Según ha detallado el Infoca a través de sus redes sociales, consultadas por Europa Press, han sido activados un helicóptero semipesado y dos grupos de bomberos forestales.

De igual forma, se ha requerido la presencia de un técnico de operaciones, un agente de medioambiente y un vehículo autobomba.

En contexto, el incendio declarado en Almadén de la Plata (Sevilla) continúa siendo estabilizado, mientras que el de Canillas del Aceituno (Málaga) ha quedado extinguido, al igual que han quedado controlados los sucedidos en Almería y Minas de Riotinto (Huelva).