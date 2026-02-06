Denuncian a los jóvenes rescatados en su coche en Huétor Tájar (Granada) por saltarse el perímetro de seguridad

Imagen del rescate de cuatro jóvenes en Huétor Tájar (Granada) la noche del 5 de febrero. - GUARDIA CIVIL

GRANADA 6 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha denunciado a los jóvenes que fueron rescatados en la noche del jueves tras quedar atrapados en su turismo por la crecida del río Genil en Huétor Tájar (Granada) por saltarse el perímetro de seguridad que se había establecido en la zona.

Así lo han confirmado a Europa Press fuentes de la Guardia Civil después de que los cuatro jóvenes fueran sorprendidos por la crecida del río y se vieran obligados a subir al techo del vehículo hasta su rescate, que se inició en torno a las 19,54 horas.

La Unidad de Seguridad Ciudadana de la Comandancia localizó a los afectados y les auxilió con la colaboración de un ciudadano que facilitó una pala excavadora. El operativo concluyó a las 20,35 horas.

Los jóvenes se saltaron el perímetro de seguridad que había establecido la Guardia Civil en la zona precisamente para evitar situaciones como esta, por lo que una vez a salvo han sido denunciados por ello.