Desalojan a unas 40 personas de una familia en el Clínico San Cecilio de Granada por altercados en el centro

Archivo - Fachada lateral del Hospital Universitario Clínico San Cecilio de Granada. - JUNTA - Archivo

GRANADA 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

Alrededor de 40 personas de una familia han tenido que ser desalojada del Hospital Clínico San Cecilio de la ciudad de Granada tras provocar altercados en el centro sanitario hasta en dos ocasiones durante la tarde-noche de este pasado jueves y la madrugada de este viernes.

Así, y según la noticia que ha avanzado el diario 'Ideal', el suceso ha tenido lugar en la séptima planta del referido hospital, y a consecuencia del mismo hubo identificaciones por parte de la Policía Nacional, pero ningún detenido.

Fuentes policiales han confirmado que recibieron un primer aviso en torno a las 20,30 horas por parte del servicio del control de seguridad del Clínico que requería al cuerpo nacional por altercados provocados por una familia de en torno a 40 personas "que estaba provocando problemas en el hospital".

Hasta el lugar se desplazaron varios indicativos policiales de seguridad ciudadana y de la Unidad de Prevención y Reacción (UPR) y la Unidad de Intervención Policial (UIP). Esta presencia de los agentes resultó disuasoria y la familia acabó saliendo del hospital. Los agentes tan solo levantaron un acta por falta de respeto.

El suceso tuvo una segunda parte cuando en torno a las 1,30 horas ya del viernes, el servicio de seguridad volvió a requerir de urgencia a la Policía Nacional de nuevo por alteración del orden por parte de la familia, al parecer, porque un familiar había fallecido.

En este caso fueron seis los agentes de seguridad ciudadana del cuerpo nacional los que llegaron al Clínico San Cecilio, donde apenas media hora después estas personas fueron abandonando el lugar "más tranquilos" tras una presencia policial que, de nuevo, resultó ser disuasoria, y en esta ocasión sí que se realizó la identificación de varias personas, pero no hubo detenidos.