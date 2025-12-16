Detenida por introducir cocaína y hachís en el Centro Penitenciario de Albolote (Granada)

Agente de la Guardia Civil. Imagen de archivo. - GUARDIA CIVIL

GRANADA 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido a una mujer de 54 años, como presunta autora de un delito de tráfico de drogas, tras intentar introducir 20 gramos de cocaína y 118 gramos de hachís ocultos en dos pantalones con destino a un interno del Centro Penitenciario de Albolote (Granada).

La intervención ha sido posible gracias a los profesionales penitenciarios encargados del control de paquetería, quienes, al inspeccionar dos pantalones entregados por la detenida, detectaron varios paquetes cosidos a los mismos, por lo que procedieron a revisarlos detenidamente.

Descubrieron que se trataba de lo que podrían ser dos bolsas de cocaína, con un peso de 20 gramos, cuatro tabletas de hachís, con un peso total de 100 gramos y, adherido al cordón de la cintura de uno de los pantalones, otros 18 gramos de hachís.

Inmediatamente, se alertó a los agentes de la Sección de Seguridad de la Guardia Civil, quienes procedieron a la detención de la implicada como presunta autora de un delito de tráfico de drogas.

Una actuación similar tuvo lugar hace algo más de un mes, cuando otra mujer de 52 años fue también detenida cuando intentaba introducir fármacos, en concreto casi 500 pastillas presuntamente psicotrópicas, de forma clandestina en el interior del forro de una prenda de vestir.