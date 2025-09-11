Detenido un acusado de simular un robo y estafar a su compañía aseguradora en Montilla (Córdoba)

MONTILLA (CÓRDOBA), 11 (EUROPA PRESS)

La Guardia Civil del Puesto Principal de Montilla ha detenido a un varón como presunto autor de delitos de simulación de delito y otro de estafa, después de que supuestamente simuló un delito de robo con violencia e intimidación y posteriormente estafó a su compañía aseguradora para ser resarcido del hecho delictivo simulado.

Según ha informado la Benemérita en una nota, el hombre presentó una denuncia el día 28 de julio, tras haber sufrido un robo con violencia e intimidación en la localidad de Montilla. El denunciante manifestó que al salir de su domicilio se cruzó con dos varones en una calle con poca iluminación, donde le abordaron, tirándolo al suelo para posteriormente agredirle y robarle una mochila en cuyo interior portaba la cartera con documentación personal, tarjetas de crédito y 250 euros en efectivo.

Iniciadas las gestiones tendentes al esclarecimiento de los hechos, los agentes detectaron rápidamente varias inconsistencias en la denuncia, relatando circunstancias que resultaron inciertas. Continuando con la investigación, se obtuvo el testimonio de un testigo que declaró que no sólo lo relatado era falso, sino que a la hora a la que el denunciante decía estar siendo víctima del supuesto robo con violencia, lo situaba en otro bar junto con un tercero, pudiendo escuchar el testigo claramente como el denunciante se lamentó por haberse dejado la ventanilla de su coche abierta durante la noche, resultando que autores desconocidos le habían sustraído del vehículo la mochila.

Tras ello, los agentes comprobaron que el presunto autor fue resarcido por su compañía de seguros tras la denuncia presentada, toda vez que los hechos, según la versión de los testigos, no estarían cubiertos por la póliza contratada por éste, así que adaptó el relato de los hechos para lograr el fin económico.

Ante lo descubierto, el Instituto Armado volvió a citar al denunciante que, ante lo expuesto por los agentes, terminó reconociendo la falsedad de los hechos denunciados, por lo que ha sido detenido por la supuesta comisión de dos delitos, uno de simulación de delito y otro de estafa a su compañía de seguros. El detenido ha sido puesto en libertad y las diligencias instruidas, remitidas a la autoridad judicial competente.