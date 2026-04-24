Un detenido por el incendio de un vehículo tras la difusión de un bulo por secuestro en Huétor Vega (Granada)

Archivo - Coche de la Guardia Civil. - GUARDIA CIVIL - Archivo

GRANADA 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido a un varón de 25 años por su implicación en el incendio de un vehículo en la localidad granadina de Huétor Vega. La acción tuvo lugar después de que se difundiera un bulo en torno a un supuesto intento de secuestro en el municipio.

En este sentido ha informado el cuerpo armado, que relata en una nota informativa que los hechos ocurrieron después de que en la tarde del pasado 16 de abril una menor de edad alertó a los servicios de emergencia porque estaba asustada porque había visto a un hombre que parecía seguirla en un vehículo.

Inmediatamente, agentes de la Guardia Civil, así como de la Policía Local de Huétor Vega se entrevistaron con la menor y un familiar para esclarecer lo sucedido.

Tras la entrevista, la comprobación de las cámaras de videovigilancia de la zona y de los agentes del Área de Investigación del Puesto Principal de La Zubia, se determinó finalmente que no había existido ninguna conducta anómala por parte del conductor del vehículo, sino que por el tráfico, este habría circulado de forma paralela a la menor durante un tramo, lo que motivó que se asustase, "pero que en ningún caso habría existido intención alguna por parte del hombre", señala la Guardia Civil.

Sin embargo, por redes sociales comenzó a circular un bulo en el que se hacía mención a un supuesto intento de secuestro en el que se indicaba, tanto el modelo de vehículo como la placa de matrícula.

Esto generó una gran alarma social que carecía de fundamento. Durante la madrugada, el vehículo cuya placa de matrícula circulaba por redes sociales fue incendiado y quedó totalmente calcinado, si bien no llegaron a producirse daños personales gracias a la rápida actuación de los Bomberos de Granada.

Los agentes del Área de Investigación de La Zubia comenzaron con las pesquisas para tratar de dar con el autor de este hecho. Todo hacía sospechar que podía estar relacionado con el mensaje difundido en varias redes sociales y que habría sido el desencadenante del incendio, pues los mensajes difundidos, muchos totalmente diferentes a lo relatado por la menor a los agentes, apuntaban al conductor como autor de un intento de secuestro.

Las averiguaciones llevadas a cabo lograron determinar que fueron varias las personas implicadas en el incendio del vehículo, en el que, tras romper una de las ventanillas del mismo lo cebaron con algún tipo de acelerante y le prendieron fuego.

Tras lograr identificar a uno de ellos, procedieron a su detención por su implicación en un delito de incendio. La investigación continúa abierta a fin de localizar al resto de implicados.

Desde la Guardia Civil advierten que lo sucedido pone de manifiesto que no se deben difundir noticias por las que se atribuyan hechos delictivos a personas sin previamente haber contrastado la información, dado que se pueden originar graves perjuicios y crear una situación de alarma que no está justificada