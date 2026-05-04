Un detenido y un investigado por una estafa de más de 6.000 euros en comercios de Fuente Palmera (Córdoba)

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FUENTE PALMERA (CÓRDOBA), 4 (EUROPA PRESS)

La Guardia Civil ha detenido a un varón e investigado a otro como presuntos autores de dos delitos de estafa cometidos en establecimientos comerciales de la localidad de Fuente Palmera (Córdoba), llegando a estafar un total de 6.090,35 euros.

Según ha informado la Benemérita en una nota, la investigación se inició tras sendas denuncias presentadas en el acuartelamiento del citado municipio por los propietarios de dos comercios. Los hechos, ocurridos durante el mes de marzo, afectaron a una carnicería donde fueron sustraídos jamones ibéricos valorados en 1.324,35 euros, además de una joyería, donde fue denunciado un perjuicio económico de 4.766 euros.

De las gestiones practicadas por los agentes del equipo ROCA del Instituto Armado, se determinó que ambos hechos habían sido cometidos por la misma persona, utilizando un 'modus operandi' similar, puesto que el presunto autor, en ambos casos, contactó con los responsables de los establecimientos a través de llamadas telefónicas y mensajería instantánea.

En concreto, realizó pedidos de elevado valor económico para, posteriormente y una vez acordadas las condiciones de entrega, remitió a los comerciantes justificantes de transferencias bancarias que aparentaban ser válidos, si bien posteriormente se comprobó que eran falsos, no habiéndose realizado ingreso alguno en las cuentas de los establecimientos afectados. Como consecuencia del engaño, los comerciantes procedían a la entrega de la mercancía.

La Guardia Civil continuó con las pesquisas hasta lograr identificar y localizar al presunto autor de los hechos, así como a una segunda persona que participó en las estafas, procediendo por tanto a la detención del primero y la investigación de la segunda persona como colaboradora necesaria. El detenido y las diligencias instruidas han sido puestas a disposición de la autoridad judicial competente.