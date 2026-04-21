Un detenido y un investigado en Montoro (Córdoba) por un robo de casi 2.000 kilos de aceituna en distintos campos

Actuación de la Guardia Civil en la campaña olivarera. - GUARDIA CIVIL

MONTORO (CÓRDOBA), 21 (EUROPA PRESS)

La Guardia Civil ha detenido a un hombre e investigado a otro en la localidad cordobesa de Montoro, conocidos por sus antecedentes policiales, como presuntos autores de un delito de hurto de 1.976 kilos de aceituna, dentro del marco de los servicios realizados por la campaña olivarera 2025/2026.

Según ha informado la Benemérita en una nota, la investigación se inició a raíz de que agentes de uno de los equipos ROCA de la Comandancia de la Guardia Civil de Córdoba fueron alertados de que varios vehículos cargados de aceituna se personaban en una finca del citado término municipal, donde sus ocupantes descargaban aceituna de dudosa procedencia en una batea.

Tras ello, los agentes inspeccionaron el lugar y localizaron una batea parcialmente llena de aceituna, a la vez que detectaron que en el lugar se personaban de manera asidua varios vehículos todo terreno, cuyos ocupantes descargaban en la batea la aceituna que transportan en sus vehículos.

Ante la sospecha de que el propietario de dicha finca pudiera estar implicado en los hechos, comprobaron la titularidad de la misma, que se corresponde con una persona que es propietario de varias fincas de olivar y de una almazara en la provincia.

Una vez que la batea la llenaron de aceituna, observaron cómo tras dejar otra batea vacía, retiraron la llena y la llevaron hasta la almazara del mismo propietario de la finca. Seguidamente los agentes inspeccionaron la documentación de la aceituna, figurando que procedía de la misma finca donde se encontraba la batea.

Después de realizar una inspección técnico ocular de esta finca, constataron que estaba abandonada, con olivos sin ningún tipo de cuidado y sin síntomas de haber sido recolectados, siendo imposible que la aceituna provenga de estos.

ROBOS EN DOS PROVINCIAS

Al finalizar la fase de investigación, concluyeron que el 'modus operandi' utilizado consistía en que disponían en la finca de una batea vacía, donde varias personas depositaban aceituna que presuntamente sustraían en la noche anterior de distintas fincas de las provincias de Córdoba y Jaén.

Seguidamente, retiraban la batea llena de aceituna de procedencia ilícita, trasladándola hasta la almazara propiedad del propietario de la finca, confeccionando toda la documentación necesaria para hacer creer que procedía de sus fincas e intentar darle apariencia legal ante posibles inspecciones y actuaciones policiales.

Las actuaciones han finalizado con la detención de un varón y la investigación de otro como presuntos autores de un delito de hurto de 1.976 kilos de aceituna, que, junto con las diligencias, han sido puestos a disposición de la autoridad judicial.