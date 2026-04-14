Detenido un joven por cuatro robos en establecimientos de hostelería de Órgiva (Granada)

Detenido un joven por cuatro robos en locales de hostelería de Órgiva. No tenía domicilio conocido y eludía la búsqueda de la Guardia Civil ocultándose en zonas de vegetación donde pernoctaba en un saco de dormir. - GUARDIA CIVIL

GRANADA 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido a un varón de 24 años como presunto autor de cuatro delitos de robo con fuerza en locales de hostelería y un delito de usurpación del estado civil, todos ellos cometidos en la localidad granadina de Órgiva.

Los robos se produjeron entre principios del pasado mes de noviembre de 2025 y febrero de 2026 en distintos establecimientos de hostelería del municipio de la Alpujarra. El joven utilizaba siempre el mismo modus operandi y vestimenta, lo que resultó determinante para su identificación.

Según la investigación de la Guardia Civil, difundida este martes en un comunicado, el detenido fracturaba con una piedra de grandes dimensiones el cristal de una de las ventanas para acceder a los locales. Cuando había rejas, empleaba un gato hidráulico para forzar los barrotes antes de romper el cristal. Una vez dentro, sustraía la caja registradora y recipientes con dinero en efectivo como botes de propinas, y abandonaba el lugar por el mismo punto de acceso.

Los agentes del Área de Investigación de la Compañía de la Guardia Civil de Órgiva se hicieron cargo de las pesquisas, analizaron las imágenes de cámaras de seguridad y tomaron declaración a posibles testigos. La coincidencia en la vestimenta, la complexión física, el modo de actuar y su comportamiento permitió centrar la investigación en un único sospechoso.

Una vez identificado el autor, la principal dificultad fue su localización, ya que carecía de domicilio conocido y trataba de eludir la acción policial ocultándose en zonas de vegetación, donde pernoctaba en un saco de dormir. En una de estas localizaciones, los agentes hallaron varios objetos de uno de los robos, lo que reforzó las sospechas.

La investigación avanzó definitivamente el pasado 9 de abril, cuando los servicios médicos alertaron de una persona que había solicitado asistencia sanitaria en un domicilio de la localidad y había facilitado dos filiaciones distintas. Las gestiones para esclarecer el hecho permitieron confirmar que se trataba del individuo buscado por los agentes.

Finalmente, se le detuvo como presunto autor de cuatro delitos de robo con fuerza y de un delito de usurpación de estado civil, y se le ha puesto a disposición de la autoridad judicial.