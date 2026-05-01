Detenido un joven como presunto autor de diez robos con fuerza en Loja (Granada)

Archivo - Imagen de archivo de un agente de la Guardia Civil junto a un vehículo oficial. - GUARDIA CIVIL - Archivo

LOJA (GRANADA), 1 (EUROPA PRESS)

La Guardia Civil y la Policía Local de Loja han detenido a un individuo de 24 años de edad como presunto autor de un delito continuado contra el patrimonio, tras la comisión de diez robos con fuerza en la localidad de Loja (Granada) durante la segunda mitad del presente mes de abril.

Según ha informado el Instituto Armado en una nota, los hechos se iniciaron el 18 de abril con la sustracción en un establecimiento de hostelería. Desde entonces, y a lo largo de una semana, el presunto autor cometió un total de diez robos en distintos puntos del municipio: cinco comercios y establecimientos de hostelería, dos el interior de un vehículo, un parquímetro municipal, en una vivienda y un local sociocultural.

La sucesión reiterada de este tipo de hechos en un espacio de tiempo tan breve, llegando incluso a cometer tres robos consecutivos en un mismo día, generó una notable alarma social entre los vecinos de la localidad, según ha precisado la Guardia Civil.

El Área de Investigación y del Equipo ROCA de la Guardia Civil de Loja, en el marco de la operación "Mekini", tras las denuncias interpuestas por los perjudicados, asumieron las gestiones de la investigación.

No obstante, las primeras sospechas de los agentes apuntaban ya a un conocido delincuente de la localidad, con numerosos antecedentes y detenciones por hechos de la misma naturaleza.

Finalmente, el pasado 24 de abril, el varón fue sorprendido 'in situ' robando en el interior del local sociocultural por una patrulla de la Policía Local de Loja, que junto con agentes de la Guardia Civil de Loja que acudieron en apoyo, procedieron a su detención.

Este último suceso, unido a los resultados de los análisis de las imágenes en las cámaras de videovigilancia y la información recabada de las diversas fuentes policiales y de los testigos, permitió además a los investigadores señalar a este individuo sin género de duda como presunto autor de un delito continuado de robo con fuerza.

Tras su puesta a disposición de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Loja, se decretó su ingreso en prisión. La Guardia Civil ha señalado que la investigación permanece abierta a fin de determinar la posible vinculación del detenido con otros hechos delictivos ocurridos en días anteriores en la localidad. Hasta la fecha se le han podido relacionar con un total de 26 hechos delictivos desde enero del presente año.