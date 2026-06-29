Detenido como presunto autor del robo de más de un centenar de taquillas del Hospital de Jaén

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JAÉN 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional han detenido a un hombre de 37 años como presunto autor de una oleada de robos en los vestuarios del Hospital Médico-Quirúrgico de Jaén donde han sido forzadas hasta 115 taquillas de los vestuarios del personal.

Fue a finales del mes de abril cuando se produjo un primer robo en varias taquillas de uno de los vestuarios del centro hospitalario, teniendo lugar a altas horas de la madrugada, cuando el centro presenta una menor actividad.

Pocos días después, se detectó un segundo hecho afectó en esta ocasión a casi 90 taquillas de uno de los vestuarios del personal. Junto a los efectos que fueron sustraídos, el perjuicio para las instalaciones se estimó en más de 15.000 euros.

El autor de los robos accedía al centro por entradas secundarias para eludir la presencia del servicio de seguridad, y aprovechaba las horas de la madrugada cuando la actividad era mucho menor.

A través de la investigación se ha conseguido identificar al presunto autor al que se le han imputado dos delitos continuados de robo con fuerza.

Una vez se recabaron todos los indicios posibles, se procedió a su detención y ha sido puesto a disposición de la autoridad judicial. El detenido cuenta con antecedentes por diferentes tipos de hechos, relacionados con delitos contra el patrimonio.