Detenido por robar una autocaravana en Granada que fue localizada tras su difusión en redes sociales

Vehículo de la Policía Nacional. - POLICÍA NACIONAL

GRANADA 13 May. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido al presunto responsable de la sustracción de una autocaravana con la intención de apropiarse de los objetos de su interior y no tanto del vehículo, el cual dejó a la vista y fue localizado por la propietaria poco después tras la difusión masiva que hizo en redes sociales.

La dueña, de 35 años y nacionalidad italiana, denunció que había dejado correctamente aparcada una tarde su autocaravana y que en la mañana del día siguiente, al ir a por ella, no estaba donde la había dejado.

Rápidamente, realizó una rápida difusión por redes sociales que le permitió encontrar el vehículo esa misma tarde a pocos minutos de la ubicación donde había desaparecido.

Si bien no apreció aparentemente daños en el vehículo, sí echó de menos numerosos objetos que previamente se encontraban en su interior: un carro de transporte metálico, tres mochilas, un saco de dormir, herramientas, una tienda de campaña, ropa, una pala de jardinería, un taladro y documentación del vehículo.

El grupo de Policía Judicial que se hizo cargo del caso abrió la pertinente investigación para poder esclarecer la responsabilidad de estos hechos.

Para ello, se desplazaron a las inmediaciones del lugar donde había aparecido la caravana, localizando en los alrededores varias viviendas y casas cuevas.

Entrevistándose con los vecinos y tomando como referencia hechos previos, decidieron poner su objetivo en una alberca en la que se apreciaba que podría estar habitada.

Una vez localizada la persona que pernoctaba allí, se llevó a cabo un registro de su interior, encontrando en la misma varios objetos que coincidían plenamente con los objetos denunciado como sustraídos.

Por estos hechos se llevó a cabo la detención de esta persona de 45 años como presunto responsable de un delito de sustracción de vehículo a motor sin ánimo de apropiación.

El arrestado ha pasado ya a disposición de la autoridad judicial y la perjudicada ha podido recuperar todos los objetos que le sustrajeron.