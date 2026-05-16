Un detenido por varios robos con fuerza y cultivo de cannabis en Alhendín

Imagen de archivo - GUARDIA CIVIL

GRANADA 16 May. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido a un individuo de 44 años de edad por su presunta implicación en diez delitos de robo con fuerza y otro de cultivo y elaboración de drogas, tras la explotación de la operación "Alfa-Leonis" llevada a cabo el pasado día 5 en un domicilio de la localidad de Alhendín (Granada).

La investigación se inició el pasado mes de febrero, cuando los agentes del Área de Investigación de la Guardia Civil de Armilla tuvieron conocimiento de la denuncia presentada por el propietario de una empresa dedicada a la venta de bonsáis, quien informó de la sustracción de siete bonsáis con un valor total de 35.000 euros, uno de ellos de 25.000 euros, tal y como ha señalado el Cuerpo en una nota de prensa.

A partir de ese momento, los agentes investigadores practicaron diversas gestiones y labores de análisis de datos dirigidas a esclarecer los hechos y determinar la identidad de los presuntos autores, lo que permitió localizar un domicilio alhendinense donde podría encontrarse el bonsái de mayor valor.

De esta manera, el pasado 5 de mayo se procedió a la entrada y registro de dicha vivienda, donde los agentes investigadores verificaron la presencia del ejemplar sustraído, que fue reconocido sin ningún género de duda por su legítimo propietario y devuelto de inmediato.

Tal y como han informado, durante el registro, hallaron además una plantación indoor en una habitación del semisótano, con 216 esquejes de cannabis sativa, así como dos bolsas con unos 2.170 gramos de cogollos secos de la misma planta en otra habitación anexa de la vivienda, procediéndose a su aprehensión.

Igualmente, se localizaron diversos objetos y herramientas susceptibles de haber sido sustraídos, cuya legítima procedencia no pudo acreditar el morador, por lo que fueron incautados cautelarmente por los agentes para su posterior verificación.

En el operativo, se contó con el apoyo de los agentes de Seguridad Ciudadana de la Guardia Civil de la Compañía y del Puesto Principal de Armilla, junto con el Área de Investigación de la Guardia Civil de Las Gabias, con quienes se mantuvo una "estrecha colaboración".

Como resultado de la intervención, el morador de la vivienda fue detenido como presunto autor de tres delitos de robo con fuerza y otro de cultivo y elaboración de drogas, y posteriormente pasó a disposición del Juzgado de Guardia de Granada.

Hasta la fecha, la actuación coordinada de las áreas de investigación ha permitido relacionar al detenido con diez delitos de robo con fuerza cometidos en diferentes puntos de la provincia granadina. Asimismo, se continúan realizando gestiones para la devolución de los objetos recuperados a sus legítimos propietarios.

Por ello, y con el fin de facilitar la identificación por parte de posibles perjudicados, los efectos intervenidos quedan a disposición en el acuartelamiento de la Guardia Civil de Armilla. Entre ellos se encuentran herramientas empleadas en trabajos de construcción (taladros, martillos de distintos tipos, radiales, fresadora, pistola neumática), diversas máquinas eléctricas (batidora, barredora), extintores, un detector de metales, botellas de aceite de oliva y otros objetos.