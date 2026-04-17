Detenidos acusados de "explotar" a repartidores en situación irregular en una empresa de mensajería de Guarromán (Jaén)

Imagen de uno de los detenidos en la operación Paquete - CNP

JAÉN 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional, con la colaboración de Inspección de Trabajo, han detenido a dos personas de nacionalidad colombiana por supuestamente contratar en una empresa de servicios de mensajería de Guarromán (Jaén) a compatriotas suyos en situación irregular que carecían de autorización para trabajar y a los que "explotaban" con condiciones "abusivas" por un "sueldo ínfimo".

Según ha informado la Policía Nacional, las jornadas laborales impuestas oscilaban entre las 12 y 14 horas, llegando a las 18 horas en ocasiones de alta demanda. Por sus servicios percibían "un sueldo ínfimo" y carecían de contrato y alta en la Seguridad Social

La bautizada como operación Paquete se inició a raíz de la identificación de un individuo que se encontraba realizando reparto de mensajería para la mencionada empresa, encontrándose en situación irregular y careciendo de autorización alguna para trabajar.

Por parte de los investigadores de la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras, se realizaron diversas gestiones para averiguar el motivo por el que dicha persona, se encontraba realizando ese trabajo. De esta forma, se procedió a la vigilancia y seguimiento de los repartidores de dicha empresa ubicada en el Polígono Industrial Guadiel, así como a la toma de declaraciones de distintas personas.

Así, los agentes pudieron acreditar la existencia de un grupo de persona extranjeras, que se encargaban de coordinar el reparto de la mensajería de dicha empresa, que era llevado a cabo por compatriotas en situación irregular y a los que mantenían en situación de "explotación". Estos trabajadores, realizaban jornadas laborales de entre 12 y 14 horas diarias, durante todos los días de la semana, llegando en ocasiones de alta demanda, a las 16/18 horas de reparto.

En cuanto a las remuneraciones que percibían estos repartidores por parte de los cabecillas de grupo, iban desde los 900 y 1.200 doscientos euros mensuales, careciendo de contrato laboral ni alta en la Seguridad Social.

Esta situación personal y administrativa de los repartidores ilegales, era aprovechada por los cabecillas del grupo que obtenían grandes beneficios aprovechándose del miedo de los repartidores a denunciar la situación por encontrarse en situación ilegal.

Como consecuencia de la investigación e inspección realizada, se procedió a la detención de los dos cabecillas y responsables de la empresa, además de la detención de ocho repartidores en situación irregular, que han sido puestos a disposición de la autoridad judicial de La Carolina (Jaén).