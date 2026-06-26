El Día de la Cruz y el Jueves de Corpus serán festividades locales de la ciudad de Granada en 2027

El portavoz del equipo de gobierno, Jorge Saavedra, ha destacado que ambas fechas "forman parte de la esencia cultural y social de Granada y constituyen dos de las manifestaciones festivas más representativas de nuestra identidad colectiva". - AYUNTAMIENTO DE GRANADA

GRANADA 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Día de la Cruz, 3 de mayo, y el Jueves de Corpus, 27 de mayo, serán festividades locales en Granada capital el próximo año 2027 según lo aprobado este viernes en el Pleno del Ayuntamiento. La decisión, adoptada conforme a la normativa que regula el calendario laboral en Andalucía, permitirá que Granada reconozca institucionalmente dos de las celebraciones con mayor tradición, arraigo popular e identidad cultural de la ciudad.

El portavoz del equipo de gobierno, Jorge Saavedra, ha destacado que ambas fechas "forman parte de la esencia cultural y social de Granada y constituyen dos de las manifestaciones festivas más representativas de nuestra identidad colectiva, profundamente vinculadas a nuestras tradiciones y con dos de nuestras fiestas más populares".

En este sentido, ha señalado que la elección del Día de la Cruz responde a la relevancia que esta celebración tiene para la ciudad, convirtiendo calles, plazas, patios y barrios en escenarios de convivencia ciudadana y participación vecinal que implicar a asociaciones, colectivos, centros educativos, hermandades y vecinos de todos los distritos.

Junto a esto, la designación del Jueves de Corpus responde a una tradición histórica que reconoce la principal fiesta mayor de la ciudad. Asimismo, Saavedra ha recordado que acontecimientos como el Día de la Cruz y el Corpus constituyen también una destacada oportunidad de proyección exterior de Granada y atracción de turistas y visitantes, con el impacto económico y social que ello conlleva.

Además, el portavoz también ha apuntado que el Consejo Escolar Municipal se ha hecho eco esta misma semana de la propuesta del Ayuntamiento de Granada para declarar el miércoles de Corpus, día en el que La Tarasca recorre las calles de la ciudad, como día no lectivo para los centros educativos de la capital.