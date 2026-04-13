La Diputación de Granada da luz verde a un proyecto de digitalización del patrimonio histórico de la provincia

La diputada provincial de Transformación Digital de Granada, Mónica Castillo de la Rica, junto a la portavoz del equipo de gobierno, María Vera (de izquierda a derecha). - DIPUTACIÓN DE GRANADA

GRANADA 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Gobierno de la Diputación de Granada ha aprobado la solicitud del proyecto 'Red Fortaleza Digital Granada', una iniciativa estratégica orientada a transformar el patrimonio histórico de la provincia mediante la implantación de una infraestructura tecnológica avanzada basada en gemelos digitales, sensorización, conectividad e inteligencia artificial.

La propuesta ha sido presentada en el marco de la convocatoria gestionada por Red.es, entidad pública empresarial adscrita al Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública, cuyo plazo de solicitudes finalizó el pasado 31 de marzo, quedando ahora pendiente de evaluación y resolución.

El proyecto contempla un presupuesto total de 1.540.000 euros, de los cuales la institución provincial aportaría 231.000 euros en caso de resultar beneficiario de la financiación solicitada.

La portavoz del equipo de gobierno de la Diputación, María Vera, ha destacado que "este proyecto supone un paso decisivo para situar el patrimonio histórico de la provincia en el centro de una estrategia de desarrollo territorial basada en la innovación, la sostenibilidad y la cohesión".

A su vez, ha subrayado que "la digitalización permitirá convertir nuestros enclaves patrimoniales en recursos aún más atractivos y accesibles, favoreciendo una oferta turística más diversa y equilibrada en toda la provincia".

En este sentido, Vera ha añadido que "Red Fortaleza Digital Granada contribuirá a redistribuir los flujos turísticos, generando nuevas oportunidades económicas en municipios que cuentan con un importante patrimonio, pero que hasta ahora no han podido aprovechar todo su potencial".

VASTO PATRIMONIO

La provincia de Granada cuenta con un extenso patrimonio histórico distribuido por todo su territorio --castillos, murallas, torres vigía, fortalezas, casas consistoriales o conventos-- que constituye un activo cultural, turístico y económico de primer orden.

Sin embargo, muchos de estos espacios presentan retos en ámbitos como la gestión de visitantes, la conservación, la sostenibilidad ambiental, la accesibilidad o la generación de experiencias innovadoras.

Para dar respuesta a estos desafíos, el proyecto plantea la creación de una red digital de patrimonio inteligente que permita mejorar la gestión de estos espacios y potenciar su papel como elemento estructurador de una oferta turística complementaria a los principales polos de atracción de la provincia.

A través de la digitalización de enclaves patrimoniales y la aplicación de capacidades de inteligencia artificial, se facilitará una redistribución más equilibrada de los flujos turísticos, extendiendo los impactos económicos a un mayor número de municipios.

La diputada de Transformación Digital, Mónica Castillo de la Rica, ha señalado que "el núcleo del proyecto reside en el desarrollo de una plataforma de gemelo digital inteligente que integrará datos procedentes de sensores, modelos tridimensionales e información geoespacial, permitiendo disponer de una representación virtual dinámica de cada enclave patrimonial".

Según ha explicado, "esta herramienta permitirá analizar el comportamiento de los espacios en tiempo real y a lo largo del tiempo, facilitando una gestión más eficiente y basada en datos".

Castillo de la Rica ha destacado además que "la incorporación de algoritmos de inteligencia artificial permitirá identificar patrones de uso, predecir escenarios de afluencia, detectar anomalías y apoyar la conservación preventiva de los bienes patrimoniales".

En esta línea, ha subrayado que "la tecnología no solo mejorará la gestión, sino que también permitirá anticipar necesidades, optimizar la planificación de visitas y garantizar un equilibrio entre uso turístico y conservación".

El proyecto contempla el despliegue de infraestructura de sensorización y conectividad en distintos enclaves patrimoniales, lo que permitirá recopilar datos sobre presencia y movilidad de visitantes, así como sobre parámetros operativos de los recintos.

Esta información servirá de base para el desarrollo de herramientas de análisis que apoyen la toma de decisiones en materia de gestión turística, organización de actividades y optimización de los espacios.

Se desarrollará un laboratorio provincial de datos patrimoniales que facilitará el acceso a conjuntos de datos estructurados, APIs y herramientas de explotación de la información.

Este entorno permitirá a empresas, startups, agentes turísticos e instituciones desarrollar nuevos productos y servicios basados en datos, fomentando la innovación y la transferencia de conocimiento.

El proyecto incluye también acciones de capacitación dirigidas a técnicos municipales, operadores turísticos y emprendedores, con el objetivo de favorecer la adopción de estas tecnologías y promover la generación de nuevas iniciativas empresariales vinculadas al patrimonio digital.

En términos de impacto, se prevé un incremento importante del número de visitantes en los enclaves objeto de actuación, pasando de aproximadamente 220.000 a 297.000 visitas anuales, así como un aumento del gasto turístico medio diario, que podría evolucionar de 42 a 45,4 euros por visitante.

Se estima igualmente la generación de empleo directo e indirecto y la consolidación de un ecosistema de innovación en torno al uso de datos patrimoniales, condicionado a la obtención de la financiación solicitada.