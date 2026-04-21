La Diputación de Granada destinará más de 400.000 euros a acciones de promoción y mejora de la conectividad aérea

Archivo - El presidente de la Diputación de Granada, Francis Rodríguez. Archivo. - DIPUTACIÓN - Archivo

GRANADA 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Granada, a través del Consejo Rector del Patronato Provincial de Turismo, ha aprobado este martes una modificación presupuestaria de 427.533 euros que se destinará a mejorar la conectividad aérea del aeropuerto con acciones de promoción y "comarketing".

El presidente de la institución, Francis Rodríguez, ha señalado en rueda de prensa tras la reunión que el punto de partida son cuatro conexiones, dos nacionales y dos internacionales.

En concreto, dos de estos pliegos estarán orientados al ámbito internacional, con Reino Unido --especialmente Londres-- y Polonia, considerados de interés para el destino.

Los otros dos se centrarán en el entorno nacional, con Valencia y Bilbao, con el objetivo, en este último caso, de contribuir a la consolidación de esta ruta y reforzar la conexión con el norte del país.

Estas iniciativas se enmarcan en la estrategia del Patronato para mejorar la accesibilidad del destino y reforzar su posicionamiento en mercados emisores prioritarios.

En su intervención, Rodríguez ha señalado que la aprobación de esta modificación presupuestaria "permite continuar avanzando en la tramitación de actuaciones dirigidas a mejorar la conectividad de la provincia", subrayando que se trata de una línea de trabajo "orientada a reforzar la presencia del destino Granada en distintos mercados, tanto internacionales como nacionales".

"Entendemos que este modelo está funcionando bien, dedicando recursos a promocionar la provincia a través de las aerolíneas, y esta línea tiene que seguir funcionando para consolidar estos vuelos", ha expuesto.

Asimismo, ha indicado que estas actuaciones responden a la planificación del Patronato Provincial de Turismo y a su objetivo de seguir impulsando herramientas que contribuyan a la proyección turística de la provincia.