La Diputación de Granada entrega los premios del concurso de dibujos de del Centro Ocupacional Reina Sofía

1080623.1.260.149.20260422125033 La Diputación de Granada reconoce el talento artístico de los usuarios del Centro Reina Sofía en su concurso de dibujo de primavera - DIPUTACIÓN DE GRANADA

GRANADA 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Diputación Provincial de Granada ha hecho entrega este miércoles de los premios correspondientes al concurso de dibujos que cada primavera otorga entre los usuarios del Centro Ocupacional Reina Sofía.

El diputado provincial de Centros Sociales, Mayores y Juventud, Roberto González, ha sido el encargado de dirigir el acto en este espacio, en la que ha calificado como una jornada "de compromiso, de inclusión, de felicidad", en el que ha puesto en valor el disfrute de los participantes.

"Cada día queremos hacer este concurso más participativo y sobre todo más inclusivo", ha dicho González, quien ha recordado que la temática del concurso de este año giraba en torno al deporte, marco en el que ha destacado al equipo de hockey.

González ha felicitado a todos los participantes por su implicación y creatividad, y ha destacado el valor de este tipo de iniciativas e indicando que "este concurso es una herramienta de inclusión, de expresión personal y de convivencia. Desde la Diputación seguimos apostando por programas que potencien las capacidades de las personas y que generen espacios donde puedan desarrollarse plenamente".

En cuanto al concurso, el jurado, compuesto por tres profesionales del centro y tres usuarios que no han participado en el concurso, ha valorado la originalidad, la técnica y la capacidad expresiva de las obras presentadas.

Tras la deliberación, el primer premio ha recaído en Jenifer Ruiz Pérez, seguida por Nereida Valdivia Pérez, que ha obtenido el segundo puesto, y Ariadna Bernabé Mateo, reconocida con el tercer premio.

Además, se han concedido varios galardones especiales. Daniel Vílchez Moreno ha recibido el premio al dibujo más simpático, José García Navarro ha sido distinguido con el premio al dibujo más original, y Miguel Casares García ha obtenido el reconocimiento al dibujo más idóneo.