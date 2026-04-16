La Diputación de Granada entrega sus XIV Premios por la Igualdad de Género a colectivos y personas de la provincia

La Diputación entrega sus XIV Premios por la Igualdad de Género. - DIPUTACIÓN DE GRANADA

GRANADA 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Granada ha celebrado este jueves la XIV edición de los Premios por la Igualdad de Género en el Centro Federico García Lorca, en un acto en el que se ha reconocido la trayectoria, implicación y trabajo de colectivos, entidades y personas que impulsan la igualdad real entre mujeres y hombres en la provincia.

Con la entrega de estos galardones, de carácter provincial, la institución, según ha expresado en una nota, quiere reconocer y visibilizar algunas de las muchas experiencias e iniciativas que se desarrollan en la provincia de Granada, con las que "se avanza hacia el logro de una sociedad más justa, democrática e igualitaria".

La diputada de Igualdad y Corresponsabilidad, Mª Carmen Reinoso, ha subrayado que estos premios "nacen con un doble objetivo. Por un lado, reconocer públicamente el trabajo que se desarrolla en la provincia de Granada en favor de la igualdad entre mujeres y hombres; y, por otro, visibilizar el compromiso de una gran parte de la ciudadanía con el presente y, sobre todo, con el futuro".

En este sentido, ha señalado que "avanzar en igualdad es, en esencia, abrir caminos donde antes no los había, ensanchar senderos y hacerlos transitables para todas las personas", destacando que "si algo ha quedado patente en los años que llevamos trabajando en la promoción de políticas de igualdad en la provincia es que la igualdad no es una idea abstracta, sino una realidad que se construye desde lo cotidiano, desde el compromiso y desde la acción".

Además, Reinoso ha incidido en que "cuando hablamos de igualdad entre mujeres y hombres no hablamos únicamente de un principio, sino de una responsabilidad colectiva y, especialmente, de una responsabilidad institucional". En esta línea, ha recordado que en la actual legislatura "la promoción de la igualdad y la corresponsabilidad constituye uno de los valores fundamentales que atraviesa de forma transversal toda la acción institucional de la Diputación".

PREMIOS POR CATEGORÍAS

El Ayuntamiento de Baza, junto a su Centro Municipal de Información a la Mujer, ha sido reconocido en la categoría de municipios y otros entes locales por su trayectoria continuada en el desarrollo de políticas de igualdad, con un enfoque transversal aplicado a todas las áreas de gestión municipal. Su labor sostenida ha contribuido a mejorar las condiciones de vida de las mujeres, fomentando su participación, liderazgo y visibilidad en el territorio. Destaca especialmente su apuesta temprana, con la creación de uno de los primeros centros de la mujer de la provincia en los años 90, lo que ha permitido consolidar un modelo de intervención estable, eficaz y transformador frente a la violencia de género.

Asimismo, la Asociación de Mujeres con Cáncer Atenea de Huétor Tájar ha sido distinguida en la categoría de asociaciones de mujeres y organizaciones sin ánimo de lucro por su labor en el empoderamiento y bienestar integral de mujeres afectadas por el cáncer en entornos rurales. Su proyecto combina apoyo emocional, acompañamiento social y talleres orientados a la autoestima y el cuidado personal. Durante 2025 ha experimentado un crecimiento notable, ampliando su base social y su red de voluntariado, lo que ha permitido intensificar su actividad y ofrecer un acompañamiento más cercano y continuado. Su enfoque integral y su compromiso con el medio rural la consolidan como un referente en la construcción de entornos más inclusivos y equitativos.

Eva Aguado, al frente de la empresa Abosol en Almuñécar, ha sido premiada en la categoría de mujeres emprendedoras por su trayectoria en el ámbito agrícola y su liderazgo empresarial. Su empresa, con más de 20 años de recorrido, se dedica al cuidado de cultivos tropicales y subtropicales, así como al mantenimiento de jardines y zonas verdes, destacando por la calidad de sus servicios y por contar con una plantilla mayoritariamente femenina.

El CEIP Federico García Lorca de Olivares (Moclín) ha sido reconocido en la categoría de centros educativos, profesorado y AMPAS por su proyecto 'Olimpiadas Municipales Intergeneracionales e Inclusivas', una iniciativa que se desarrolla a lo largo de todo el curso escolar con la participación de toda la comunidad educativa. El proyecto integra distintas áreas del conocimiento y promueve el aprendizaje colaborativo, la cohesión social y la inclusión real, culminando en un evento en el que participan personas de entre 3 y 99 años.

En la categoría de ámbito deportivo, la alpinista granadina Pipi Cardell, vecina de Monachil, ha sido distinguida por su trayectoria y su contribución a la visibilización del papel de la mujer en el alpinismo de élite. Entre sus logros más destacados figura la ascensión al Nanga Parbat en 2025, donde abrió una nueva ruta en estilo alpino, convirtiéndose en la primera mujer en lograr una hazaña de estas características en un ochomil.

Asimismo, se han concedido dos menciones especiales. Por un lado, a la Asociación Inserta Empleo de Fundación ONCE, por su labor en la inserción sociolaboral de mujeres con discapacidad, especialmente víctimas de violencia de género, a través de formación, acompañamiento e iniciativas que favorecen su autonomía y empleabilidad. Por otro, a la Escuela de Arte de Guadix por su certamen de microcortos 'Corto en seco', un proyecto educativo y cultural que promueve la reflexión crítica sobre la violencia contra las mujeres mediante el lenguaje audiovisual, implicando a alumnado, profesorado y ciudadanía en una iniciativa de sensibilización y transformación social.