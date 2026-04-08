La Diputación de Granada impulsa la instalación de 500 detectores de humo para mejorar la seguridad de personas mayores - DIPUTACIÓN DE GRANADA

GRANADA 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Granada ha puesto en marcha un proyecto de distribución de 500 detectores de humo dirigido a personas mayores de 65 años, con el objetivo de reforzar la seguridad en los hogares y prevenir situaciones de riesgo derivadas de incendios domésticos.

Esta iniciativa se enmarca en las políticas provinciales de atención a colectivos vulnerables y se desarrolla de forma coordinada entre el Servicio de Emergencias y el Área de Bienestar Social, en colaboración con el programa 'Cuenta conmigo', y la colaboración de la Fundación Iturri.

El diputado provincial de Asistencia a Municipios y Emergencias, Eduardo Martos, ha destacado que este proyecto "refleja el compromiso de la Diputación con la seguridad de nuestros mayores, llevando recursos directamente a sus hogares y anticipándonos a posibles situaciones de emergencia". "La prevención es una herramienta fundamental en la gestión de emergencias, y actuaciones como esta permiten salvar vidas y ofrecer mayor tranquilidad tanto a los usuarios como a sus familias", ha agregado.

Martos también ha señalado que la coordinación entre los distintos servicios de la institución provincial y la colaboración con entidades como la Fundación Iturri "demuestran que, sumando esfuerzos, podemos desarrollar iniciativas eficaces y con un impacto real en el territorio. Este tipo de proyectos refuerzan el papel de la Diputación como administración cercana, especialmente en los municipios más pequeños".

Por su parte, la diputada provincial de Bienestar Social y Familia, Elena Duque, ha puesto en valor la importancia de integrar la prevención en las políticas sociales, señalando que "no solo trabajamos en el acompañamiento y la atención de las personas mayores, sino también en garantizar su seguridad y bienestar en el entorno en el que viven. El programa 'Cuenta conmigo' continúa creciendo e incorporando nuevas acciones que mejoran la calidad de vida de sus usuarios".

Además, Duque ha resaltado que "este proyecto es un ejemplo de cómo las políticas públicas pueden adaptarse a las necesidades reales de la población, ofreciendo soluciones prácticas y efectivas. Seguiremos impulsando iniciativas que refuercen la autonomía y la protección de las personas mayores, asegurando que puedan vivir con mayor tranquilidad y seguridad en sus hogares".

Por último, la gestora de proyectos de la Fundación Iturri, Claudia Pérez del Blanco, ha "agradecido a la Diputación de Granada que se haya sumado a este proyecto que se está ya extendiendo por toda España y que beneficia a un sector de la población que tiene dificultades para activarse en un momento de posible peligro", destacando que "en 2024 fallecieron unas 200 personas en España en un incendio y 170 de ellas en viviendas, lo que hace especialmente importante llevar a cabo acciones como esta, que benefician a territorios pequeños y con población en situación de especial vulnerabilidad".

SOBRE EL PROYECTO

El proyecto nace con una clara vocación preventiva y de protección, apostando por medidas concretas que permitan mejorar la calidad de vida de las personas mayores que residen en la provincia. La instalación de estos dispositivos permitirá detectar de forma temprana posibles incendios, facilitando una respuesta más rápida ante emergencias y reduciendo los riesgos asociados a este tipo de situaciones en el ámbito doméstico.

La actuación contempla la entrega de un total de 500 detectores de humo, que serán distribuidos entre usuarios del programa "Cuenta conmigo", una iniciativa impulsada por el Área de Bienestar Social que tiene como finalidad el acompañamiento y la atención integral de personas mayores. La distribución se llevará a cabo a través de las 14 zonas básicas de servicios sociales comunitarios existentes en la provincia, asignando los dispositivos de forma proporcional en función del número de beneficiarios en cada territorio.

Este proyecto cuenta además con la colaboración de la Fundación Iturri, entidad que ha donado los detectores de humo y cuya participación ha resultado clave para hacer posible esta actuación. La cooperación entre administraciones y entidades sociales vuelve a ponerse de manifiesto como una herramienta eficaz para dar respuesta a las necesidades de la ciudadanía, especialmente de los colectivos más vulnerables.

Aprovechando el acto de presentación, también se ha entregado el material identificativo del programa 'Cuenta conmigo', impulsado por el Área de Bienestar Social y Familia de la Diputación de Granada, el cual permitirá que las personas encargadas del acompañamiento a mayores en los distintos municipios estén debidamente identificadas, reforzando así la confianza y la cercanía con los usuarios del programa.

Este material se ha distribuido entre los directores y directoras de los centros, quienes serán los encargados de hacerlo llegar a los profesionales de cada municipio, gracias a la sólida red de Servicios Sociales Comunitarios con la que cuenta la provincia.