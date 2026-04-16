La Diputación de Granada impulsa la mejora de las infraestructuras hidráulicas y urbanas en Los Guájares

El presidente de la Diputación de Granada, Francis Rodríguez, ha visitado Los Guájares junto al alcalde, Antonio Mancilla, para conocer la ejecución de las obras. - DIPUTACIÓN DE GRANADA

LOS GUÁJARES (GRANADA), 16 (EUROPA PRESS)

La Diputación de Granada ha llevado a cabo una nueva actuación en el municipio de Los Guájares centrada en la rehabilitación de la calle Redonda, donde se han ejecutado trabajos de acondicionamiento integral y mejora de la red de saneamiento. Esta intervención responde a la necesidad de renovar unas infraestructuras antiguas que presentaban deficiencias y garantizar así un servicio más eficiente y seguro para la población.

El presidente de la institución provincial, Francis Rodríguez, ha visitado el municipio junto al alcalde, Antonio Mancilla, para conocer la ejecución de las obras, destacando la importancia de este tipo de actuaciones en las localidades de la provincia. "Seguimos trabajando para mejorar la calidad de vida de los vecinos, actuando sobre servicios básicos como el saneamiento, que son fundamentales para el día a día de nuestros pueblos", ha señalado.

Rodríguez ha subrayado el valor de Los Guájares como enclave natural y rural, destacando "el esfuerzo del equipo de gobierno por mantener y mejorar el municipio, apostando por unas infraestructuras modernas y acordes a las necesidades actuales".

Por su parte, el alcalde de la localidad, Antonio Mancilla, ha agradecido el respaldo de la Diputación, señalando que "esta actuación era muy necesaria, ya que la red de saneamiento presentaba problemas derivados de su antigüedad. Con estas obras conseguimos mejorar tanto la seguridad como la salubridad, además de renovar completamente una de las calles más transitadas de los Guájares".

Esta intervención permite no solo solucionar los problemas existentes, sino también dotar a esta zona del municipio de unas infraestructuras más modernas, duraderas y preparadas para el futuro.