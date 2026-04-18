Diputación de Granada muestra su apoyo a Capitulaciones de Santa Fe y valora positivamente el Museo de Cristóbal Colón

El presidente de la Diputación de Granada, Francis Rodríguez, este sábado en el acto institucional del 534º aniversario de las Capitulaciones de Santa Fe. - DIPUTACIÓN DE GRANADA

GRANADA 18 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación de Granada, Francis Rodríguez, ha asistido este sábado al acto institucional del 534º aniversario de las Capitulaciones de Santa Fe, en el que ha señalado el apoyo de la Diputación para que esta efeméride sea declarada Fiesta de Interés Cultural y para poner en marcha el Museo de Cristóbal Colón, espacio que ha valorado positivamente.

En un audio difundido a los medios, el presidente ha asegurado que Santa Fe, pese a conocerla bien, "es capaz de seguir sorprendiéndonos". "No nació como la mayoría de los pueblos, no creció alrededor de una iglesia o un mercado, nació de una necesidad que ha marcado un antes y un después en la historia", ha añadido, al tiempo que ha indicado que la fiesta contará con el apoyo de la institución provincial para que sea declarada interés turístico nacional.

Por otra parte, Rodríguez ha considerado que el Museo de Cristóbal Colón será "el epicentro del inicio de un capítulo que cambió el mundo", mientras que ha valorado que esta "apuesta firme" devolverá a Santa Fe "el protagonismo que nunca debió perder".

"Lo vamos a hacer de la mano de Juan Cobo, un gran alcalde, acompañado de un magnífico equipo de gobierno que se están dejando la piel en este camino por y para su pueblo. Juntos, de la mano, llegaremos mucho más lejos. Trabajando como lo estamos haciendo con sintonía, podremos avanzar muchísimo más", ha asegurado el presidente de la institución provincial.

Para concluir, Rodríguez ha felicitado a Cobo y a su equipo de gobierno por la "magnífica programación" de esta fiesta, al tiempo que ha deseado que todos los santaferinos y visitantes pasen "unos magníficos días".