Diputación de Granada reconoce el compromiso con la igualdad en la XIV edición de sus premios

Archivo - Entrada al Centro Federico García Lorca de Granada - EUROPA PRESS/ARCHIVO

GRANADA 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Granada ha celebrado la XIV edición de los Premios por la Igualdad de Género en el Centro Federico García Lorca, en un acto en el que se ha reconocido la trayectoria, implicación y trabajo de colectivos, entidades y personas que impulsan la igualdad real entre mujeres y hombres en la provincia.

Con la entrega de estos galardones, de carácter provincial, la institución quiere reconocer y visibilizar algunas de las muchas experiencias e iniciativas que se desarrollan en la provincia de Granada, con las que se avanza hacia el logro de una sociedad más justa, democrática e igualitaria.

La diputada de Igualdad y Corresponsabilidad, María del Carmen Reinoso, ha subrayado que estos premios "nacen con un doble objetivo. Por un lado, reconocer públicamente el trabajo que se desarrolla en la provincia de Granada en favor de la igualdad entre mujeres y hombres; y, por otro, visibilizar el compromiso de una gran parte de la ciudadanía con el presente y, sobre todo, con el futuro".

En este sentido, ha señalado que "avanzar en igualdad es, en esencia, abrir caminos donde antes no los había, ensanchar senderos y hacerlos transitables para todas las personas", destacando que "si algo ha quedado patente en los años que llevamos trabajando en la promoción de políticas de igualdad en la provincia es que la igualdad no es una idea abstracta, sino una realidad que se construye desde lo cotidiano, desde el compromiso y desde la acción".

Además, Reinoso ha incidido en que "cuando hablamos de igualdad entre mujeres y hombres no hablamos únicamente de un principio, sino de una responsabilidad colectiva y, especialmente, de una responsabilidad institucional".

PREMIOS POR CATEGORÍAS

En esta edición se han otorgado cinco premios y dos menciones especiales. En la Categoría de Municipios y otros Entes Locales; al Ayuntamiento de Baza, y especialmente a su Centro Municipal de Información a la Mujer por su constancia en el desarrollo de políticas de igualdad, con un enfoque transversal que incide en todos los ámbitos municipales.

En la Categoría Asociaciones de mujeres y Organizaciones sin ánimo de lucro, se ha distinguido a la Asociación de Mujeres con Cáncer Atenea de Huétor Tájar por su labor en el empoderamiento y el bienestar integral de mujeres afectadas por el cáncer en entornos rurales.

En la Categoría de Mujeres emprendedoras, a Eva Aguado, por su trayectoria como emprendedora agrícola y su liderazgo al frente de la empresa Abosol, de cuidado de cultivos tropicales y subtropicales.

En la Categoría de Centros Escolares, Profesorado de forma grupal o individual, y Ampas, al CEIP Federico García Lorca de Olivares (Moclín) por el proyecto 'Olimpiadas Municipales Intergeneracionales e Inclusivas', una iniciativa educativa integral que se desarrolla a lo largo de todo el curso escolar y que implica a toda la comunidad educativa.

En la Categoría Ámbito deportivo, a la alpinista granadina Pipi Cardell, que ha sido distinguida por su destacada trayectoria deportiva y su contribución a visibilizar el papel de la mujer en el alpinismo de élite.

Se han otorgado menciones especiales a la Asociación Inserta Empleo, de Fundación ONCE por el proyecto 'Mujeres modo ON Violencia de Género'. También, a la Escuela de Arte de Guadix por el Certamen de Microcortos 'Corto en seco'.