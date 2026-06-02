La Diputación de Granada reivindica su estrategia de gestión turística basada en inteligencia de datos

VIII Encuentro de Gestores de la Red de Destinos Turísticos Inteligentes (DTI) que se celebra en Vitoria. - DIPUTACIÓN DE GRANADA

GRANADA 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Patronato Provincial de Turismo de la Diputación de Granada participa en el VIII Encuentro de Gestores de la Red de Destinos Turísticos Inteligentes (DTI), que se celebra en Vitoria-Gasteiz del 1 al 3 de junio y reúne a responsables públicos y equipos técnicos de destinos de toda España para compartir experiencias, buenas prácticas y proyectos innovadores vinculados a la transformación del turismo.

El encuentro, impulsado por la Secretaría de Estado de Turismo y gestionado por Segittur, aborda los principales retos y oportunidades de los destinos turísticos inteligentes en ámbitos como la innovación, la sostenibilidad, la gobernanza, la accesibilidad y la digitalización.

La participación de Granada se enmarca en la estrategia que viene desarrollando la Diputación para consolidar la provincia como un destino turístico inteligente de referencia en España, a través de proyectos de digitalización, análisis de datos, sostenibilidad y mejora de la experiencia del visitante.

La vicepresidenta I y diputada de Turismo y Patrimonio, Marta Nievas, ha señalado que "la transformación digital del turismo ya no es una opción, sino una necesidad para gestionar los destinos de forma más eficiente, sostenible y competitiva".

Asimismo, ha destacado que "Granada está realizando una apuesta muy importante por la inteligencia turística y por el uso de los datos para tomar mejores decisiones, mejorar la experiencia del visitante y favorecer un desarrollo equilibrado del territorio".

Entre los proyectos que el Patronato Provincial de Turismo está impulsando destaca el Plan de Turismo Inteligente TurInGranada, cofinanciado por Red.es, fondos Feder y la Diputación de Granada.

La iniciativa ha supuesto la creación de una Plataforma de Destino Turístico Inteligente, una web turística provincial, herramientas de análisis del comportamiento del visitante, sistemas de señalización inteligente y contenidos inmersivos y de realidad virtual para la promoción del destino.

Dentro de esa estrategia destaca también el nuevo Sistema de Inteligencia Turística de Granada, SIT Granada, en marcha desde enero de este año, y concebido como una herramienta avanzada de análisis de datos para mejorar la planificación y gestión turística de la provincia.

El sistema recopila y analiza información sobre ocupación, comportamiento del viajero, reputación online y demanda turística por comarcas, permitiendo anticipar tendencias y facilitar una toma de decisiones más eficaz.

Marta Nievas ha subrayado que "el objetivo no es solo disponer de más datos, sino convertir esa información en conocimiento útil para gestionar el turismo con responsabilidad y visión de futuro".

En este sentido, ha añadido que "la inteligencia turística es fundamental para avanzar hacia un modelo más sostenible, innovador y equilibrado territorialmente, capaz de generar oportunidades en toda la provincia".

El Patronato Provincial de Turismo considera especialmente relevante participar en este foro nacional de referencia, ya que permite compartir experiencias con otros destinos, conocer nuevas herramientas de innovación turística y reforzar la colaboración institucional dentro de la Red DTI, integrada actualmente por más de 700 miembros entre destinos, empresas e instituciones.

La presencia de Granada en el encuentro se alinea además con los objetivos de la Estrategia TurGranada 2035, que apuesta por un modelo turístico basado en la sostenibilidad, la innovación, la digitalización y el equilibrio territorial.