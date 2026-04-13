La Diputación de Granada respalda la IV Feria del Vino para potenciar el sector vinícola provincial

El diputado provincial de Desarrollo, Industria y Empleo, Antonio Díaz, junto al edil de Organización del Ayuntamiento de Granada, Vito Epíscopo, el presidente del CRDOP Granada, Juan José Castillo, y el CEO de Octopus, Melesio Peña. - DIPUTACIÓN DE GRANADA

GRANADA 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Granada respalda la celebración de la IV Feria del Vino que tendrá lugar los próximos días 17,18 y 19 de abril en el Paseo del Salón de la capital para potenciar el sector vinícola de la provincia.

Así lo han puesto de manifiesto este lunes en rueda de prensa el diputado provincial de Fondos Europeos, Desarrollo, Industria y Empleo, Antonio Díaz, junto al concejal de Recursos Humanos, Organización, Ciudad Inteligente, Digitalización e Innovación del Ayuntamiento de Granada, Vito Epíscopo, el presidente del Consejo Regulador de la Denominación de Origen (CRDOP) Granada, Juan José Castillo, y el CEO de Octopus, Melesio Peña, quienes han presentado el evento.

La Diputación de Granada, a través de su marca promocional de los productos agroalimentarios de la provincia, Sabor Granada, respalda esta cita que acogerá a un total de diez bodegas de la provincia, que darán a conocer sus caldos al público asistente.

El diputado ha señalado que "esta feria, que se ha consolidado como una cita imprescindible para los amantes del vino y la gastronomía, siendo un magnífico escaparate de un sector que se asienta en Granada como un aliado clave de la gastronomía provincial".

Además, Díaz ha subrayado la firme apuesta de la Diputación por su marca promocional Sabor Granada, y ha destacado que representa el compromiso con los productos agroalimentarios locales y con la generación de riqueza en el territorio. "Eventos como la Feria del Vino permiten visibilizar la excelencia de nuestros caldos y refuerzan la conexión entre productores y consumidores, consolidando a Sabor Granada como un referente en la promoción de la identidad gastronómica de la provincia", ha enfatizado.

Desde el Ayuntamiento de Granada, su concejal Vito Epíscopo ha detallado que esta Feria del Vino aporta calidad al turismo que se busca en la ciudad, al tiempo que permite visibilizar el gran trabajo que se realiza tanto en las bodegas como en los restaurantes. "Granada ha dado un importante salto de calidad en el ámbito gourmet y este tipo de eventos lo pone de manifiesto. Además, se configura como un punto de encuentro único, con música y en un espacio emblemático como el Paseo del Salón, donde la ciudad vuelve a acoger con ilusión esta cita en torno al vino", ha señalado.

Por su parte, el presidente del CRDOP Granada, Juan José Castillo, ha señalado que "es un orgullo" poder sacar adelante esta feria gracias al apoyo de la Diputación, el Ayuntamiento y entidades colaboradoras. "Para las bodegas es una oportunidad fundamental para mostrar el trabajo que realizamos durante todo el año y acercar nuestros vinos al público. Este ha sido, además, un año de excelente calidad en la producción, y queremos que tanto los granadinos como quienes nos visitan puedan descubrirla y disfrutarla. Granada es una provincia muy completa desde el punto de vista gastronómico, y esta feria es el mejor escaparate para poner en valor nuestros vinos junto a otros productos de gran calidad", ha añadido.

Y Melesio Peña ha afirmado que la Feria del Vino de Granada alcanza su cuarta edición consolidándose como una de las citas más importantes de la provincia en torno al vino y la gastronomía. "Para nosotros es un auténtico honor organizarla junto al Consejo Regulador, contando con el respaldo de las instituciones y de todos los patrocinadores. Hemos diseñado un plan perfecto de fin de semana, en una ubicación privilegiada como el Paseo del Salón, donde se combinan los mejores vinos del territorio, una oferta gastronómica cuidada y una programación musical que convierte la visita en una experiencia completa y para todos los públicos", ha expuesto.

Tras el éxito de la edición de 2025, donde se contabilizaron más de 12.000 visitantes, la organización espera superar estas cifras de afluencia en 2026.

DETALLES DE LA FERIA

La feria dispondrá de un recinto de 4.650 metros cuadrados donde los asistentes podrán disfrutar de una experiencia integral que combina los mejores vinos con Denominación de Origen Protegida (DOP), gastronomía de calidad y una variada programación de música en directo.

La organización del evento corre a cargo del Consejo Regulador de la Denominación de Origen Vinos de Granada y la empresa Octopus, contando con el apoyo de la Diputación y el Ayuntamiento de Granada, y el patrocinio principal de Caja Rural Granada. Sabor Granada participará con la entrega de 13.000 copas serigrafiadas, promoviendo así el consumo de productos con calidad certificada y, especialmente, de los vinos adscritos a la DOP. de la provincia.

En esta cuarta edición, un total de diez bodegas granadinas exhibirán sus productos, Señorío de Nevada, Anchurón, Vertijana, Fontedei, Domingo y Quiles, Al Zagal, Piedras Blancas, Haza del Lino, Muñana y Cuatro Vientos. El horario será de 12,00 a 00,00 horas el viernes y sábado, y de 12,00 a 19,00 horas el domingo.

La oferta se completará con la presencia de destacados establecimientos gastronómicos como La Chulapa, Negroni, Caso Trastos, Sancho Original, La barra de San Remo, La Zurita, Barullo, Don Ricardo, Casa Jaleo, Kim Cakes y Kubik coffee. Además, se mantendrán las tradicionales catas gratuitas bajo reserva.

Entre las actividades previstas, contaremos con actuaciones musicales de Aire Nazarí, Elegante y Embustero, Meraki, MAOC DJ, Eddie Rever, Carlos Carrillo DJ y Plata y Espada.

En la actualidad, la provincia de Granada cuenta con unas 50 bodegas y aproximadamente 5.500 hectáreas de viñedo, generando una producción anual de entre 30 y 40 millones de kilos de uva. De estas, 22 bodegas forman parte de la D.O.P. Vinos de Granada, produciendo más de 300.000 botellas anuales bajo este sello de calidad.