La Diputación de Jaén defiende sus ayudas por el temporal y afea al PP su "mala fe o ignorancia" en este tema

Archivo - Pilar Parra en un pleno de Diputación/Archivo - PSOE - Archivo

JAÉN 30 Mar. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta segunda y diputada de Economía, Hacienda, Asistencia a Municipios y Recursos Humanos, Pilar Parra, ha defendido el plan de ayudas anunciado por la Diputación de Jaén para hacer frente al temporal de borrascas, al tiempo que ha afeado al PP "su mala fe o ignorancia" en este tema.

"El Grupo Popular en la Diputación de Jaén tiene un problema. No sabemos si es mala fe o ignorancia", ha dicho Pilar Parra, que ha añadido en un audio remitido a los medios que los populares "desconocen que no se puede llevar un crédito, una modificación de crédito, si previamente no se ha liquidado el presupuesto".

Ha apuntado que por ello por lo que se va a llevar este punto al pleno del 6 de abril. "Vamos a llevar esa cuantía de casi diez millones de euros para los ayuntamientos", ha dicho Parra, que ha incidido en que la Diputación de Jaén deberá "servir de ejemplo a la Junta de Andalucía, donde ha considerado solamente una pírrica cantidad para los 785 municipios de Andalucía".

Asimismo, ha detallado que el criterio que ha prevalecido es "el de igualdad y justicia", de modo que los 97 ayuntamientos perciban esos 100.000 euros, porque "ya se encarga el Gobierno de España de valorar los daños y la mayoría de los municipios, 95 de los 97, van a tener ayudas del 100%".

De esta forma, lo que se va a ofrecer desde la Diputación es "inmediatez". Así, ha concretado que el dinero va a estar a finales de abril en las arcas municipales. También se ofrece flexibilidad porque "o mismo pueden ser actuaciones realizadas por obra, por contrato o también por administración".

Al mismo tiempo, se contemplan todas las actuaciones realizadas desde el mes de noviembre de 2025 y también se permite que "estas ayudas se empleen en aquellos daños, siempre que sean inversiones que consideren los ayuntamientos".