La Diputación de Jaén exige a la Junta que aumente las ayudas a los municipios por el temporal

JAÉN 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Jaén ha exigido a la Junta que Andalucía que intensifique las ayudas a los municipios por el temporal. Lo ha hecho a través de una moción del PSOE que ha salido adelante por unanimidad al contar con el respaldo de PSOE y del PP.

En el texto de la moción aprobada se pide también a la Junta que garantice la inclusión de los municipios que no tienen plan local de emergencias, que ponga en marcha una línea específica de financiación y asistencia técnica para la elaboración de esos planes en pueblos menores de 20.000 habitantes, y que incluya ayudas para el arreglo de caminos rurales.

Asimismo, se insta a la Administración autonómica a incrementar la "escasa" partida de 35 millones que la Junta dedica a las entidades locales para la reparación de daños municipales.

La portavoz socialista, Pilar Parra, ha cuestionado dónde están los 1.700 millones de euros anunciados por la Junta, porque "los están sacando gotita a gotita". "Dicen que Moreno Bonilla está anunciando muchas medidas, pero el dinero no va a llegar hasta junio. Pues nosotros vamos a llegar antes. El dinero de la Diputación va a llegar antes que el de Moreno Bonilla", ha apuntado Parra.

También ha lamentado la cuantía de las ayudas aprobadas para las entidades locales, que "apenas son de 35 millones de euros", por lo que cada andaluz "toca apenas a 4 euros". También ha reprochado al PP que "se llena la boca hablando de caminos rurales", pero que esos caminos rurales no están contemplados en las ayudas, y eso que "quien recibe fondos europeos es la Junta de Andalucía".

Sobre la inclusión en las ayudas de los municipios que no tienen plan de emergencias, ha criticado "la dejación flagrante de funciones de la Junta de Andalucía" en esta materia ya que la provincia cuenta con 58 de los 97 ayuntamientos que no tienen planes de emergencia, sobre todo los pequeños y medianos.

En este sentido, ha apuntado que en 2013 la Diputación firmó un protocolo con la Junta para impulsar la redacción de esos planes de emergencia, "con el que se hicieron muchos de esos planes que hoy tienen los ayuntamientos". La Diputación de Jaén, según Parra, reclamó por carta en 2024 y 2025 a la Junta de Andalucía que reactivara ese protocolo, pero "la Junta no ha contestado" y "el resultado es que hay 58 municipios sin planes de emergencia".

Por otra parte, ha subrayado la respuesta del Gobierno de España, que "ha dado muestras de sobra de estar a la altura de las circunstancias" con más de 7.000 millones de euros en medidas concretas, con "una notable diferencia" respecto a la respuesta de la Junta. "Van a llegar muchos millones del Gobierno de España que podremos cuantificar en nuestros campos y en nuestros pueblos", ha concluido Parra.

La Diputación también ha aprobado por unanimidad la moción del PP para que todas las administraciones colaboren de forma urgente con los municipios jiennenses afectados y para que la institución provincial active ayudas propias para hacer frente a los efectos del temporal.