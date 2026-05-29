Diputación reclama a la Junta un plan extraordinario de inversión en el Parque de Cazorla, Segura y Las Villas (Jaén)

Imagen del pleno celebrado en Diputación - DIPUTACIÓN DE JAÉN

JAÉN 29 May. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Jaén ha exigido a la Junta de Andalucía que impulse un plan extraordinario de inversiones en el Parque Natural de Cazorla, Segura y Las Villas "tras siete años de abandono del PP y Moreno".

Ha sido a través de una moción del PSOE que ha sido aprobada en el pleno, con el voto en contra del PP, y en la que se reclama al Gobierno andaluz el arreglo de la carretera A-319 de Peal a Hornos, la ejecución de un plan de limpieza y trabajos selvícolas, la mejora y reapertura de pistas forestales, y la reparación de todos los tramos de la ruta del Borosa y otras rutas de senderismo.

A estas reclamaciones se le suma el desdoblamiento de la A-315 Torreperogil-Baza, la recuperación de la oferta formativa en Vadillo-Castril, la rehabilitación de los equipamientos de este poblado, la reactivación de los campamentos de Río Madera o la recuperación de la actividad en las oficinas del Parque en Cazorla y Siles, entre otras iniciativas.

La diputada socialista Isabel Uceda ha señalado que "todo lo que hace la Junta son anuncios, pero eso no es trabajar ni arreglar" porque "con más cara que vergüenza, anuncian inversiones que no ejecutan o hacen una chapuza detrás de otra".

El pleno también ha aprobado otra moción del PSOE en la que exige exigió a la Junta de Andalucía que rectifique "de manera inmediata" el informe remitido al Ministerio de Agricultura y que incorpore a los 47 municipios de la provincia de Jaén a los que "excluyó para la reducción de módulos del IRPF".

En esta línea ha pedido al Gobierno andaluz que haga públicos los criterios técnicos que ha utilizado para determinar la inclusión de unos municipios y la exclusión de otros. La moción aprobada, presentada por el PSOE, es una moción que "trae una solución real" al problema generado por el PP y que viene "a defender a los agricultores de la provincia", ha dicho el diputado socialista Javier Perales.

El diputado socialista ha incidido en que el problema no es el Gobierno de España, ni el procedimiento técnico, sino que el problema "es el informe que la Junta ha remitido al Ministerio". "Si hay 50 municipios dentro de la rebaja de módulos, es porque el PP ha decidido que esos 50 estén dentro. Y si hay 47 municipios que están fuera, es porque el PP ha decidido que haya 47 fuera", ha dicho Perales.

Sobre la moción del PP relacionada por las dos residencias gestionadas por la Diputación --López Barneo y Santa Teresa--, la diputada socialista Francisca Medina ha valorado el modelo público de residencias que defiende la Administración provincial, al tiempo que ha destacado "los avances y mejoras" en la López Barneo y Santa Teresa.

"No todo está hecho y hay cosas que mejorar, pero hemos invertido en recursos, en acondicionamiento y reforma de espacios e instalaciones, y en estabilización y mejora del personal", ha dicho Medina antes de denunciar la "falta de rigor, de responsabilidad y de conocimiento" del PP al presentar otra vez más la misma moción sobre estos centros, "con el mismo contenido y las mismas acusaciones".

Medina ha anunciado que la cocina volverá a funcionar el próximo lunes, "un espectacular espacio, moderno y con la mejor maquinaria", y recordó que 227 trabajadores y trabajadoras de estos centros "ya son funcionarios". Además, ha apuntado que "hace unos días se han llegado a acuerdo, como el abono de las noches y festivos atrasados" a la plantilla.

La diputada ha indicado que el gasto de ambas residencias en 2025 sumó 17,4 millones de euros, de los que Diputación puso más de 10,3 millones, es decir, "el 60 por ciento de lo que cuesta su mantenimiento lo pone la Diputación".

Por último, ha señalado que desde el PP "se critica duramente a unos centros a los que se han derivado usuarios de otras residencias gestionadas por la Junta de Andalucía", por lo que "no serán tan malas".