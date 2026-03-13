La DO Baena reconoce a Leo Harlem y al periodista 'Ciudadano García' por su defensa del aceite de oliva

El humorista Leo Harlem (centro) recibe el reconocimiento de la DO Baena. - DO BAENA

BAENA (CÓRDOBA), 13 (EUROPA PRESS)

La Denominación de Origen (DO) Baena ha reconocido al humorista Leo Harlem y al periodista y locutor de radio José Antonio García, 'Ciudadano García', por su contribución a la divulgación de la gastronomía y su defensa del aceite de oliva. El anuncio se ha realizado coincidiendo con la reunión del jurado de los XXXIII Premios a la Calidad de la DO Baena, uno de los certámenes más longevos del sector oleícola y considerado una referencia internacional en la valoración de aceites de oliva virgen extra.

Según ha informado la DO en una nota, el consejo regulador ha querido destacar en Leo Harlem su capacidad para "acercar la gastronomía y la cultura culinaria al gran público desde el humor, con frecuentes referencias a la cocina tradicional y a productos esenciales de la dieta mediterránea como el aceite de oliva". "Su forma cercana de comunicar y su interés por transmitir el valor de la cocina de siempre han motivado este reconocimiento por parte de la DO Baena", han resaltado.

Junto a él, la DO Baena ha distinguido también al periodista José Antonio García, conocido profesionalmente como 'Ciudadano García', director y presentador del programa 'Esto me suena', de Radio Nacional de España. A lo largo de su trayectoria profesional ha mostrado un interés constante por los productos con denominación de origen y por la cultura gastronómica, dedicando en diversas ocasiones espacios a la cocina tradicional y al aceite de oliva virgen extra.

Coincidiendo con estos reconocimientos, se ha celebrado la reunión del jurado de los Premios a la Calidad de la Denominación de Origen Baena, encargado de evaluar los aceites presentados a esta edición. El jurado está presidido por el presidente del consejo regulador, Javier Alcalá de la Moneda, y está integrado por profesionales de reconocido prestigio en el ámbito de la investigación, la cata y la gastronomía vinculada al aceite de oliva, entre ellos responsables de paneles de cata, investigadores del Instituto de la Grasa del CSIC y expertos catadores.

Este certamen, organizado por la Denominación de Origen Baena desde hace décadas, se ha consolidado como uno de los concursos más prestigiosos del sector oleícola, tanto por el rigor de su proceso de evaluación como por la trayectoria que lo sitúa entre los premios más veteranos dedicados al aceite de oliva virgen extra.

RECONOCIMIENTOS

Además de Leo Harlem y 'Ciudadano García', el consejo regulador ha anunciado que en esta edición se distinguirá también al investigador Wenceslao Moreda Martino, científico del Instituto de la Grasa del CSIC y referente internacional en el estudio del aceite de oliva, por su aportación científica al conocimiento y difusión del aceite de oliva y su colaboración continuada con la Denominación de Origen Baena.

La presente edición incluirá igualmente el tradicional acto de hermanamiento con el consejo regulador de las denominaciones de origen Jerez-Xérès-Sherry y Manzanilla-Sanlúcar de Barrameda, como símbolo de la colaboración histórica entre ambas denominaciones en la defensa del origen y la calidad de los productos agroalimentarios.

El fallo de los XXXIII Premios a la Calidad de la DO Baena se dará a conocer el próximo 19 de marzo en Cabra (Córdoba), en el acto oficial de entrega en el que se revelarán los aceites galardonados tras el proceso de cata y evaluación realizado por el jurado.