La DOP Sierra de Segura (Jaén) cierra su balance de campaña con una producción de 25.510 toneladas de aceite

Mª Soledad Román, premio Embajadora de la Ardilla - DO SIERRA DE SEGURA

JAÉN 8 May. (EUROPA PRESS) -

La Denominación de Origen Protegida Sierra de Segura ha cerrado su balance de campaña con una producción de 25.510 toneladas de aceite, una cifra que logra situarse en la media de la última década.

Las entidades inscritas a la entidad oleícola han recolectado un total de 119.751 toneladas de aceituna, que molturadas, con un rendimiento medio del 21 por ciento, han producido 25.510 toneladas de aceite. A pesar de que estos resultados están dentro de la media histórica de los últimos diez años, los datos reflejan un descenso productivo respecto al ejercicio anterior, cuando se alcanzaron las 31.000 toneladas de aceite.

Por otro lado, la entidad oleícola ha completado el palmarés de sus prestigiosos Premios Ardilla, cuya ceremonia de entrega tendrá lugar el próximo 21 de mayo en Beas de Segura (Jaén).

El galardón Embajador de la Ardilla se ha concedido en esta edición a Mª Soledad Román, natural de La Puerta de Segura (Jaén). Licenciada en Ciencias Biológicas y experta en elaiotecnia cuenta con una trayectoria de más de 25 años vinculada al sector oleícola.

Actualmente desempeña el cargo de directora gerente de la Asociación Olivar y Aceite Provincia de Jaén, donde lidera el Centro de Interpretación en Úbeda, gestionando proyectos de formación, eventos y promoción de oleoturismo a nivel nacional.

Por su parte, el galardón Maestro de Almazara será otorgado a Justo Sánchez, responsable de elaboración en la Cooperativa Sierra de Génave. Natural de Génave, inició su trayectoria en esta entidad en el año 2001, asumiendo inicialmente la responsabilidad de la envasadora para, tan solo un año después, liderar el proceso de elaboración de aceites.

Con 25 años de experiencia en la cooperativa, ha sido pieza clave en la trayectoria de esta entidad pionera en agricultura ecológica, cuya excelencia ha sido reconocida con numerosos Premios Ardilla a la calidad a lo largo de los años.

En cuanto a los reconocimientos por el volumen de calidad obtenido en la campaña 2025-2026, los premios a la mayor proporción de aceite de oliva virgen extra producido han recaído, en la categoría de Gran Producción, en la SCA Virgen del Campo de Torres de Albanchez, seguida por la SCA Agrosegura de La Puerta de Segura con el accésit.

En Mediana Producción, la máxima distinción ha sido para la SCA San Marcos de Beas de Segura, con Oleofer (La Puerta de Segura) como segundo clasificado. Finalmente, en la subcategoría de Pequeña Producción, la SCA San Isidro de Benatae se ha alzado con el primer premio, mientras que el accésit ha sido otorgado a Potosí 10 de Orcera.

Estos galardones se unen a los Premios Ardilla a la calidad, cuyos ganadores fueron seleccionados el pasado mes de diciembre tras una cata concurso celebrada en el Museo Antigua Fábrica de Aceites La Vicaría de Puente de Génave. Los aceites galardonados este año son Agrosegura Premium, Oleaí y Saqura.

El acto de entrega tendrá lugar el 21 de mayo en Beas de Segura, el municipio con mayor peso olivarero dentro de la Denominación de Origen, y que cuenta con una extensión que supera las 10.000 hectáreas de olivar.